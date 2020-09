Massimiliano Allegri, Ballerino per una notte/ Lezioni di danza per conquistare Ambra Angiolini?

Massimiliano Allegri sarà il “Ballerino per una notte” nella prima puntata che aprirà la nuova serie di “Ballando con le Stelle“, talent show di Rai Uno giunto alla sua quindicesima edizione. Un ospite d’eccezione con l’allenatore cinque volte campione d’Italia con la Juventus e una col Milan che sta vivendo ancora un periodo di inattività, dopo essere stato sostituito lo scorso anno da Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. L’ex allenatore della Juventus e attuale compagno di Ambra Angiolini (che non sarà presente con lui sul palco) si esibirà in un tango insieme alla ballerina Roberta Beccarini e dunque darà sfoggio di doti inaspettate. Allegri in estate sembrava in procinto di poter tornare in pista ad allenare l’Inter: per un lungo periodo il tecnico Antonio Conte (che proprio da Allegri era stato sostituito alla Juventus) e la società nerazzurra erano stati ai ferri corti, ma alla fine la situazione si è risolta per il meglio e dunque Allegri resta ancora alla finestra, pronto a cimentarsi per una sera come ballerino in attesa di una panchina.

ALLEGRI PROTAGONISTA A “BALLANDO…” DOPO ALTRI SPORTIVI

Massimiliano Allegri non è il primo protagonista del mondo del calcio o dello sport che si cimenta col palco di “Ballando con le Stelle”. Già nelle edizioni passate del talent show condotto da Milly Carlucci ex calciatori e allenatori si erano cimentati in pista, con risultati più o meno notevoli: hanno infatti fatto parte del cast del programma come ospiti lo storico numero dieci e Capitano juventino Alessandro Del Piero (nell’edizione andata in onda nel 2016), l’attaccante argentino ex Fiorentina e Roma Gabriel Omar Batistuta, che si è esibito nell’edizione del 2019 di “Ballando…” assieme alla moglie Irina. Anche l’allenatore della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, è sceso in pista nel 2017, mentre si trovava nella stessa situazione di Allegri, senza una squadra, ballando peraltro proprio assieme a Roberta Beccarini che sarà appunto la partner di Allegri. Vedremo se il tecnico livornese risulterà adatto al tango così come lo è stato alla panchina, risultando il tecnico più vincente dell’ultimo decennio in Serie A.



© RIPRODUZIONE RISERVATA