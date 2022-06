Massimiliano Allegri, nuova fidanzata dopo Ambra?/ “In Sardegna con una donna misteriosa”

Massimiliano Allegri ha una nuova fidanzata dopo Ambra Angiolini?

Massimiliano Allegri ha una nuova fidanzata? Archiviata la storia con Ambra Angiolini, l’allenatore della Juventus sta vivendo la sua prima estate da single ma potrebbe non essere davvero così. Allegri è stato infatti avvistato in spiaggia dai colleghi di Fanpage insieme ad una donna di cui non è però nota l’identità.

“Fanpage.it ha sorpreso lo sportivo in compagnia di una donna misteriosa di fronte al mare cristallino della Sardegna. – si legge sul portale che dà poi qualche altro dettaglio – Il mister e la sua misteriosa accompagnatrice sono ospiti di un prestigioso resort a Santa Margherita di Pula. Bikini giallo, capelli raccolti e corporatura esile, l’identità della donna sorpresa insieme all’allenatore della Juventus e il suo ruolo nella vita del tecnico restano ancora sconosciute.”

Massimiliano Allegri è recentemente finito al centro del gossip proprio per alcune indiscrezioni apparse sul settimanale Oggi che lo volevano nuovamente impegnato dal punto di vista sentimentale. Si è parlato insomma di nuovo amore per l’allenatore della Juventus e la fortunata sarebbe una donna molto vicina agli ambienti juventini. Anche nella rivista in questione, l’identità della donna è però rimasta segreta.

Sembra che la donna sia comunque la stessa delle foto pubblicate da Fanpage. Va sottolineato che si tratta soltanto di indiscrezioni che, al momento, non trovano conferma dai diretti interessati. Di sicuro Allegri sarà uno dei protagonisti del gossip di questa estate e presto potrebbero venire a galla nuovi dettagli su questa presunta nuova relazione.

