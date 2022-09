Massimiliano Bianco nuovo Ceo Suez Italia/ “Fornirà ai clienti soluzioni sostenibili”

Massimiliano Bianco è il nuovo Ceo di Suez Italia. Ex amministratore delegato di Iren ed ex direttore generale di Acquedotto Pugliese, Utilitalia e Gallo & C. (gruppo Meliorbanca), Bianco ha ricevuto il compito di consolidare e sviluppare il business dell’azienda nei settori acqua e rifiuti. La multinazionale francese finora, quindi in quasi 60 anni di presenza nel nostro Paese, ha realizzato in Italia oltre 700 impianti di trattamento delle acque (potabilizzazione, reflue, industriali). Inoltre, Suez è anche principale azionista privato della multiutility di Acea e primo operatore idrico con circa 9 milioni di abitanti serviti.

«Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Massimiliano Bianco in Suez. Massimiliano porta con sé una lunga e profonda esperienza dei mercati italiani dei servizi idrici ed ambientali, e supporterà Suez nel rafforzare la sua posizione di key player e nel fornire ai propri clienti soluzioni sostenibili e innovative», il commento di Maximilien Pellegrini, membro del Comitato esecutivo di Suez, in carica per Francia e Italia.

LA CARRIERA DI MASSIMILIANO BIANCO

Massimiliano Bianco, nato nel 1971 e laureato con lode all’Università Bocconi di Milano, è esperto di servizio idrico, economia circolare, transizione energetica e ambientale, ma anche di infrastrutture e servizi pubblici locali. Inoltre, ha acquisito esperienza nel supportare aziende, istituzioni e fondi di investimento in operazioni di M&A e in strategie di razionalizzazione/trasformazione industriale e di sviluppo delle attività e del business. Dal 2014 al 2021 è stato amministratore delegato del Gruppo Iren, multiutility quotata in Borsa e leader nei servizi pubblici locali nell’area del nord-ovest. Ma prima di approdare in Iren era stato direttore generale di Federutility (ora Utilitalia). Invece dal 2005 al 2013 è stato direttore generale dell’Acquedotto Pugliese, mentre in precedenza ha ricoperto il ruolo di direttore generale e amministratore delegato di Gallo & C. (Gruppo Meliorbanca, investment bank indipendente all’epoca quotata in Borsa).

