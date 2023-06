Massimiliano, chi è il compagno di Silvia Mezzanotte/ “Ci siamo incontrati per…”

Silvia Mezzanotte, chi è il compagno Massimiliano: un amore riservato

Silvia Mezzanotte è ospite oggi pomeriggio di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno, dove ripercorrerà la sua carriera. L’ex cantante dei Matia Bazar ha vissuto il grande successo nel mondo della musica, ma anche un altrettanto importantissimo successo nel privato: l’amore per il compagno Massimiliano. Di lui non si sa quasi nulla, essendo piuttosto riservato e lontano dal mondo dello spettacolo. E anche la stessa artista ha preferito conservare un velo di privacy e di intimità sul loro amore, al fine di non consegnarlo in pasto al gossip.

Carlo Mazzale/ "Così ho scelto Silvia Mezzanotte per i Matia Bazar"

In una delle rare dichiarazioni pubbliche sulla loro love story, però, la Mezzanotte si era aperta e aveva parlato dell’incontro con l’uomo della sua vita. In occasione di un’intervista rilasciata a Serena Autieri nel 2021, nel programma Dedicato, aveva così parlato del suo amore: “Ormai sono 11 anni, ho incontrato quest’uomo meraviglioso, siciliano, si chiama Massimiliano. Non gli piace che si parli di lui, quindi il fatto che lo sto facendo è in realtà una sorpresa”.

Silvia Mezzanotte, perché ha lasciato i Matia Bazar?/ Il secondo addio nel 2016

Silvia Mezzanotte: il primo incontro con Massimiliano e la mancata maternità

Silvia Mezzanotte aveva così parlato dell’amore, segreto e riservato, per il compagno Massimiliano: “Ci siamo incontrati per uno spettacolo che aveva organizzato perché lui si occupa di disabilità e io, in quella circostanza, ho cantato di fronte ad un pubblico che era metà udente e metà sordo. Lui mi aveva chiesto le canzoni perché, con le sue assistenti, le segnava in modo che anche le persone sorde potessero fruirne. Da lì è iniziato un percorso che ci ha poi portati a stare insieme“.

Inoltre, la cantante aveva parlato dell’assenza di un figlio nella sua vita e della mancata maternità: “Non è arrivata l’occasione, poi quando ho incontrato Massimiliano, eravamo già grandi. Lui, poi, ha già un figlio. Ma non mi manca la maternità”.

Antonella Ruggiero e Silvia Mezzanotte/ Perché hanno lasciato i Matia Bazar?

© RIPRODUZIONE RISERVATA