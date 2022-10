Massimiliano Gallo: dopo Imma Tataranni un nuovo ruolo / sarà avvocato d’insuccesso

Massimiliano Gallo dopo Imma Tataranni sarà un avvocato d’insuccesso per la prima serata di Rai Uno

Massimiliano Gallo, 53 anni, attore, dopo una lunga gavetta è finalmente riuscito ad ottenere ciò che più desiderava: una fiction tutta sua. Dopo aver interpretato, Pietro, il marito di Imma Tataranni, infatti, Gallo è pronto a debuttare con la fiction ‘Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso’. Come ha raccontato lo stesso attore è stato un procedimento lungo e non senza insidia. “Per avere questo ruolo ho fatto il diavolo a quattro: ho importunato, produttori, sceneggiatori, scrittori – afferma Massimiliano Gallo nell’intervista che il settimanale ‘Nuovo’ gli ha riservato -.” Lui è uno degli attori di fiction più amati d’Italia. Nel suo curriculum figurano interpretazioni in ‘I bastardi di Pizzofalcone’ e, appunto, ‘Imma Tataranni – sostituto procuratore’, che questa sera, giovedì 13 ottobre, andrà in onda l’ultima puntata, su Rai Uno in prima serata. E giovedì prossimo, 20 ottobre, il tanto attesto debutto come protagonista per Massimiliano Gallo. Fino a stasera lui sarà il marito di Imma Tataranni, ma fra sette giorni lo vedremo nei panni del personaggio di Malinconico, creato dallo scrittore Diego De Silva (dai cui è tratta la fiction).

Imma Tataranni 2/ Anticipazioni puntata 6 ottobre: Mazzocca arrestato, Romaniello...

Massimiliano Gallo racconta le difficoltà per avere il ruolo da protagonista

Racconta Massimiliano Gallo che non tutto è stato in discesa. All’inizio il regista, Alessandro Angelini si è dimostrato freddo dopo un primo incontro, poi al secondo è scattata la scintilla fra i due. Ma le insidie non erano ancora finite. “Dopo il provino ho dovuto superare uno scoglio che a un certo punto mi ha fatto temere di dover rinunciare – spiega Massimiliano Gallo nell’intervista -. Le riprese delle due fiction (‘Imma Tataranni’ e ‘Malinconico – Avvocato d’insuccesso’) erano previste nello stesso periodo e non era pensabile fare la spola fra i due set. Sembrava che non trovassimo una soluzione – continua Gallo -, ma invece alla fine il produttore di Malinconico ha rinviato le riprese di due mesi pur di avermi”. Una soddisfazione che sta per essere coronata, dopo anni di duro lavoro e di gavetta. La fiction di Malinconico, oltre a Massimiliano Gallo, vedrà impegnati anche, tra gli altri, Michele Placido e Lina Sastri. E dopo queste fatiche televisive, per Massimiliano Gallo anche il 2023 non sarà da meno. Sarà nella terza stagione di Imma Taratani con lo stesso ruolo del marito Pietro e ne I bastardi di Pizzofalcone 4. Sperano anche in una seconda stagione di Malinconico…

LEGGI ANCHE:

Imma Tataranni 2/ Anticipazioni 29 settembre: Pietro va via, con Imma c'è crisi...Anticipazioni Imma Tataranni 2/ Puntata 6 ottobre: svolta su Mazzocca, Romaniello confessa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA