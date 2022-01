Massimiliano Gallo/ L’amore per Shalana Santana: “La ammiro e rispetto”

Massimiliano Gallo è il nuovo ospite di Amadeus per la puntata de I Soliti Ignoti in onda questa sera, 24 gennaio, su Rai 1. Il celebre attore è figlio d’arte, essendo stato suo papà il celebre cantante Nunzio Gallo. Proprio di lui, Massimiliano ha parlato nel corso di un’intervista di pochi mesi fa a Dedicato, il programma con Serena Autieri su Rai 1: “Era stupendo – ha detto – dava molto affetto, molta vicinanza. Credeva nella famiglia, nello stare insieme. Io ero il più piccolo e il più coccolato”.

“L’ho sempre vissuto – ha poi aggiunto – da una parte come un mito, dall’altra come un artigiano, senza alcun tipo di sovrastrutture”. Parlando di vita privata, va ricordato che l’attore è stato sposato con Anna, da cui ha avuto la figlia Giulia, oggi quasi ventenne. Oggi, però, è legato a un’altra donna.

Shalana Santana è la compagna di Massimiliano Gallo

La compagna di Massimiliano Gallo si chiama Shalana Santana. I due stanno insieme da alcuni anni e di lei l’attore ha così parlato in un’intervista di qualche tempo fa: “Al di là dell’amore che ci lega ho sempre ammirato il suo lavoro e principalmente il rispetto che ha per questo lavoro. Lui ha fatto tanti anni di gavetta e finalmente ora vieni riconosciuto per la sua bravura. Su questo lavoro la pensiamo in maniera uguale, sappiamo entrambi come è faticoso riuscire a lavorare in un paese non meritocratico”.

