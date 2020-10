Massimiliano Morra/ Adua apprezza “Gabriele”, lui racconta di Dalila Mucedero e…

Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 2020 parla di Dalila e…

Massimiliano Morra continua a raccontarsi nella casa del Grande Fratello Vip 2020 conquistando il pubblico ma anche i suoi compagni di avventura che continuano a graziarlo. La puntata andata in onda venerdì sera non lo ha travolto e sconvolto come faceva in passato per via di Adua del Vesco e delle loro bugie, ma sicuramente ha avuto modo di andare avanti conquistando ancora una volta il salvataggio evitando di andare in nomination e questa è una conquista visto che ci sono finiti ben sei vip. Cosa ne sarà quindi di Massimiliano Morra? Al momento l’attore continua a stare in casa, tenersi spesso lontano dalle liti, ma senza tirarsi indietro quando è il momento di raccontarsi. Proprio nelle scorse ore, Massimiliano Morra si è trovato in giardino con Maria Teresa Ruta e a lei ha raccontato qualcosa sul suo passato, sul suo lavoro (soprattutto gli esordi) e su Dalila Mucedero. I due stanno insieme da quasi due anni, lei è una ballerina, lui usciva da Ballando con le Stelle 2020 all’epoca, e l’ha conosciuta in un locale di Napoli da allora non si sono più lasciati. Lui ha poi avuto modo di raccontare anche dell’incidente e dell’emorragia cerebrale che ha avuto e che per fortuna si è riassorbita. Dalila sapeva che lui era un attore ma non conosceva i suoi ruoli e il suo curriculum.

Adua del Vesco apprezza “Gabriele” più di Massimiliano..

Il racconto di Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 2020 poi continua spostandosi proprio sul suo lavoro ammettendo che ha sempre amato la recitazione ma che è sempre stato timido, proprio come è nella casa visto che si sente un po’ sulle sue nei confronti degli altri gieffini in casa: ‘Quando mi sono realizzato nella vita lavorativa e ho comprato casa, mi sono sentito solo e quindi propenso a trovare qualcuno mentre prima ero incentrato soprattutto sul lavoro’. Dalila gli ha cambiato il modo di vivere, era molto egoista prima di lei ma poi tutto è cambiato. A quanto pare questo liberarsi dei panni di Massimiliano e lasciare venire a galla Gabriele sta conquistando anche Adua del Vesco che parlando con gli altri inquilini della casa ha ammesso che questo ‘ragazzo’ gli piace più dell’attore che ha conosciuto. La loro amicizia si consolida giorno per giorno, ci sarà un colpo di scena da qua a febbraio nella casa del Grande Fratello Vip?



