Massimiliano Morra/ Bocciato dal pubblico e dai gieffini, Lory del Santo..(GF Vip)

IL PUBBLICO PRONTO A BOCCIARE MASSIMILIANO MORRA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Massimiliano Morra non è tra i preferiti dal pubblico del Grande Fratello Vip 2020, questo è certo. L’attore è entrato in sordina con il solo scontro con l’ex Adua del Vesco degno di nota, e poi? Il buio totale. L’attore non si è visto, se non per spiegare la fine della sua relazione con la collega e il fatto che non si sono detti addio con rispetto e affetto reciproco, e questo non piace al pubblico che lo trova anonimo e presente nella casa solo per questioni di gossip. Avrà modo di raccontarci cose di lui che non sappiamo e che hanno a che fare con la sua vita privata e lavorativa che non riguardano Adua del Vesco? I fan che lo amano per le sue fiction sperano di sì anche se in questi giorni ci ha regalato pochi spunti su cui riflettere. Che sia davvero il gossip il suo unico escamotage?

IL GOSSIP L’UNICO MODO DI APPARIRE?

Gran parte del pubblico del Grande Fratello Vip 2020 è convinto di sì visto che anche la sua fidanzata, Dalila Mucedero, non si è lasciata sfuggire l’occasione di cavalcare questo gossip dando della finta santa e vittima ad Adua del Vesco. Come se non bastasse, Massimiliano Morra in passato sembra sia stato molto vicino anche a Lory del Santo che ospite a Mattino5 ha lasciato intendere che ci fosse qualcosa di personale tra loro tant’è che l’attore spesso ha cenato a casa sua senza non troppi problemi per via dei suoi “vizi” per mantenersi in forma. Intanto, i coinquilini lo hanno già “nominato”, il pubblico non lo metterà tra i preferiti (almeno secondo i rumors social), sarà lui il primo ad uscire in questa edizione?



