Massimiliano Morra/ Ritrova l’ex fidanzata Adua Del Vesco e… (Grande Fratello Vip)

MASSIMILIANO MORRA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Massimiliano Morra spera di riscattarsi agli occhi del pubblico e riuscire a farsi conoscere come persona. Il pubblico italiano lo ha già inquadrato come attore, grazie al film Baciamo le mani – Palermo New York 1958 che lo ha reso famoso. “Voglio mettermi a nudo, senza filtri, con tutti i pregi e i difetti che verranno inevitabilmente a galla”, ha confessato di recente a Sorrisi. Per quanto riguarda il suo carattere, Morra ha ammesso di essere permaloso, anche se il rispetto per gli altri non manca. “Ognuno avrà abitudini e modi di pensare differenti”, ha aggiunto, “quindi sarà molto importante il dialogo”. Nella Casa ci sarà tra l’altro un volto del suo passato, l’ex fidanzata Adua Del Vesco. I due infatti hanno avuto una relazione durata un anno, a partire dal 2014, poi l’attrice si è innamorata di Gabriel Garko, a sua volta ex fidanzato. C’è quindi chi è pronto a giurare lo scontro: i due ex riusciranno a convivere in modo pacifico oppure la convivenza farà emergere alcuni scheletri rimasti nell’armadio? Secondo i rumors emersi grazie al settimanale Chi, sembra che Adua abbia sottolineato già durante i casting di non voler rivedere Morra.

MASSILIANO MORRA RITROVA L’EX ADUA DEL VESCO E…

Massimiliano Morra ha già scritto il suo ultimo post: a due giorni di distanza dal suo ingresso al Grande Fratello Vip 5, l’attore ha voluto salutare i fan che lo seguono sui social. “In questi anni mi avete sostenuto e dimostrato tutto il vostro affetto”, scrive, “in questo viaggio voglio mostrarvi chi è Massimiliano, non i personaggi che ho interpretato nelle fiction che conoscete”. La speranza di Morra è che gli ammiratori continuino a seguirlo con affetto e che lo sostengano in questa nuova esperienza televisiva. Fra i saluti ovviamente non poteva che ricordare anche la sua ragazza, che vediamo sorridente al suo fianco in una foto a corredo del post, alla famiglia e all’adorata nonna. Clicca qui per guardare le foto di Massimiliano Morra e leggere il post: “Tutto ciò che c’è di magico nella vita, arriva d’estate”, aveva scritto invece alcuni giorni prima, allegando uno scatto realizzato nel mare di Ischia.



