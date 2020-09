Massimiliano Morra è gay?/ Sospetto a Pomeriggio 5, Signoretti: “Ho saputo che…”

Massimiliano Morra è gay? Il sospetto invade lo studio di Pomeriggio 5 quando Barbara D’Urso ripropone il momento dell’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, nella diretta del 28 settembre, della fidanzata Dalila Mucedero. La conduttrice nota allora il ridacchiare di Guendalina Canessa e Cristian Imparato ed è la prima ad ammettere che “Secondo me è gay. So che è fidanzato ma non mi convince!” Di fronte alle parole dell’ex gieffina, Riccardo Signoretti porta all’attenzione alcune dichiarazioni fatte da Lory Del Santo sull’attore. “Lory Del Santo, con cui ho parlato l’altro giorno, mi ha detto che lei conosce molto bene Massimiliano Morra. – ha esordito – E in un’intervista avverte le ragazze del Grande Fratello dicendo ‘Attente a Morra perché è bello ma ha un lato oscuro’. In particolare dice ‘Corteggia le donne per ottenere visibilità, poi quando è il momento di concludere scappa!”

Massimiliano Morra sta mentendo? Giovanni Ciacci lo difende così come la D’Urso

Anche Lory Del Santo avrebbe in qualche modo lanciato dei dubbi sulla veridicità dei comportamenti e delle dichiarazioni di Massimiliano Morra, arrivando anche ad ipotizzare che la sua fidanzata sia un’attrice. Non è dello stesso accordo Giovanni Ciacci, che invece racconta: “Io ci ho fatto Ballando con le stelle con lui. Avevamo i camerini comunicanti, ho allungato le orecchie e ho sentito che si baciava con la sua ragazza.” L’ultima parola è poi di Barbara D’Urso: “Io invece sono convinta che Massimiliano sia etero, se fosse gay non ci sarebbe ovviamente nulla di strano, e ha una fidanzata bellissima”, conclude la conduttrice.



