Massimiliano Morra/ “In nomination perché non seguo il branco!” (Grande Fratello Vip)

MASSIMILIANO MORRA PRIMO ELIMINATO DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Massimiliano Morra non ha mai seguito il branco e la massa, lui ne è certo e ne parla con Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020 raccontandosi un po’. I due si sono fermati a parlare in giardino sottolineando il fatto che essendo divisi in due stanze possa aver creato dei gruppi diversi nella casa. Massimiliano Morra prova a spiegare un po’ le cose dicendosi convinto che le cose fossero così anche prima del suo arrivo nella casa: “Io sono quello che entrato un po’ meno nel gruppo, a me piace stare con tutti e interagire con tutti, non ho mai seguito il branco, non sto mai con le stesse parole e mi piace spaziare ma questa cosa è deleteria visto che mi mandano sempre in nomination”. L’attore è convinto che i suoi compagni di viaggio lo votino sempre proprio perché lui non ha saputo creare legami nella casa e, soprattutto, fare comunella e strategie prima dell’arrivo di Stefania Orlando e anche dopo.

MASSIMILIANO MORRA NON “SEGUE IL BRANCO” AL GRANDE FRATELLO VIP MA..

Inutile dire che in molti hanno notato che proprio lui è al centro di una polemica e di pettegolezzi per via delle rivelazioni fatte qualche notte fa al cospetto della sua ex Adua del Vesco. Dopo il loro riavvicinamento al Grande Fratello Vip, è venuto fuori che i due in passato sono stati legati ma che poi è successo qualcosa di terribile che li ha portati dentro una sorta di setta in cui è successo di tutto. Non sappiamo ancora se Alfonso Signorini tirerà fuori il delicato argomento durante la diretta di questa sera del Grande Fratello Vip 2020, ma sicuramente una volta fuori dalla casa sia lui che Adua del Vesco avranno il loro bel da fare per spiegare cosa è successo alle loro vite e, forse, anche al loro amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA