Adua del Vesco e Massimiliano Morra vittime di una setta?/ Rivelazioni choc al GF Vip

Si alza il velo sul passato comune che lega e che sembra far paura ad Adua del Vesco e Massimiliano Morra. Se ieri in diretta i due si sono limitati ad abbracciarsi forte in segno di pace, nella notte si sono lasciati andare a rivelazioni choc. In particolare, proprio lei ha alzato il velo su quello che li ha tenuti insieme quando hanno avuto una relazione ma, soprattutto, su quello che potrebbe essere il mistero che ha causato la rottura, ma di cosa si tratta di preciso? I due non hanno fatto nomi e non hanno rivelato dettagli ma hanno sicuramente sconvolto il pubblico parlando di quella che sembra essere una setta “sperduta nel nulla” in cui sono finiti e da cui a stento sono scappati prima che fosse troppo tardi. Adua del Vesco sussurra al suo ex: “ho avuto paura, non ho passato dei bei momenti e mi dispiace se anche tu sei stato in psicanalisi. Certe cose hanno devastato entrambi, vorremmo cancellare quella fase, abbiamo subito cose che ci segneranno a vita. Quelle cose non le ho subite solo io, ma anche te, solo noi possiamo capire”.

ADUA DEL VESCO E MASSIMILIANO MARRA VITTIME DI UNA SETTA?

I due sembrano quindi parlare di una setta di cui facevano parte e che non gli permetteva di vivere tranquilli, “di dire la loro età o di avere una vita sociale”, ma di cui faceva parte forse un altro volto noto delle fiction Teodosio Losito (certo tutto quello che i due hanno detto è da prendere con le pinze) parlando “del suo suicidio del 9 gennaio”: “Tu hai visto cosa è successo? …Io non ero lì quando è successa quella cosa. Quella cosa brutta l’ho scoperta il giorno dopo alle 7 del mattino. Lui mi mandò un messaggio. Io gli volevo bene e so che anche tu ne volevi a lui. Ho subito fatto il suo numero e purtroppo non mi rispondeva, ovviamente. […] Io se rimanevo facevo la sua fine…Lui è morto il 9 gennaio. il Natale prima mi accompagnò lui in aeroporto e mi abbracciò fortissimo e mi disse che aveva bisogno di calore umano”. Cosa hanno subito i due e chi sono le persone di cui parlano i due attori? Siamo sicuri che sentiremo ancora parlare di questo argomento specie adesso che la bomba è scoppiata.



