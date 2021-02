Massimiliano Morra “io gay?”… si scaglia contro Rosalinda!/ “La credibilità e coerenza..”

Da quando, nella Casa del Grande Fratello Vip, è sbocciato il flirt tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, fuori un ex gieffino si è più volte scagliato contro l’attrice siciliana. Massimiliano Morra ha infatti espresso in più occasioni il suo scetticismo sulla coppia, accusando soprattutto Rosalinda di strategia. Stavolta però ad aizzare Morra sono state nuove insinuazioni fatte dalla Cannavò sulla sua presunta omosessualità. Nel corso dell’ultima puntata del Gf Late Show, Rosalinda si è trovata a dire quale fosse stata per lei la nomination che ha creato più ‘scandalo’. Lei ha rivelato che è stata quella di Tommaso nei suoi confronti, quando Zorzi la accusò di avergli effettivamente l’omosessualità dell’attore.

Massimiliano Morra replica a Rosalinda Cannavò: “La credibilità…”

Di fronte a questa scelta, Rosalinda ha dunque commentato con una battuta che ha poi scatenato la reazione di Massimiliano Morra: “Certo che Tommaso non sa proprio mantenere un segreto eh”, confermando quindi non solo di aver fatto quella confessione a Zorzi ma anche l’indiscrezione stessa. Morra ha allora deciso di far sentire nuovamente la sua voce attraverso i social, postando un messaggio piuttosto pungente nei confronti della Cannavò: “Mi ha corteggiato assiduamente” -“È gay” -“No, ho detto stratega” -“Non ho detto nulla in albergo a Tommaso” -“Sì, ho detto gay e mi scuso per lo scivolone” -“Non posso raccontare un segreto a Tommaso (quindi in albergo?)” ha scritto, citando dunque frasi di Rosalinda. Così ha concluso con una chiara allusione: “La credibilità e coerenza…”



