Rosalinda Cannavò conferma che “Massimiliano Morra è gay”?/ Video, al TZ Late Show si fa scappare che…

Rosalinda Cannavò si contraddice nella casa e torna quindi sulla sua affermazione riguardo all’omosessualità di Massimiliano Morra? Questo è quello che si chiede il pubblico in queste ore soprattutto da quando, proprio mercoledì sera durante lo show di Tommaso Zorzi giunto alla sua ultima puntata, l’attrice ha fatto una strana battuta che lascia pensare di nuovo a quel momento storico di questo Grande Fratello Vip 2020. Quando eravamo ancora all’inizio del programma e Rosalinda era ancora Adua del Vesco e continuava a rivelare cose che aveva dato per vere ma che in realtà non lo erano, Tommaso Zorzi la nominò proprio tirando fuori la questione della presunta omosessualità di Massimiliano Morra (gossip successivamente smentito più volte dal concorrente). Il momento della nomination è finito nella classifica dei top di questa edizione ed è stato proprio allora che lei si è lanciata in una sorta di frecciatina/ricordo che ha messo in allarme i fan.

Rosalinda Cannavò torna sulla rivelazione “Massimiliano Morra è gay”?

Rosalinda Cannavò, dopo la messa in onda della clip, ha infatti fatto intendere di aver svelato un segreto a Tommaso Zorzi, affermando: “Mamma che iena. È bravo a tenere i segreti Tommaso. Raccontate un segreto a Tommaso…”. A quel punto tutti hanno subito pensato che il riferimento sia chiaro e relativo proprio al momento in cui in albergo avrebbe parlato dell’omosessualità di Massimiliano Morra, cosa che poi ha smentito quando è stata messa alle strette. Come finirà adesso la questione? Sicuramente non mancherà ad arrivare una smentita di Massimiliano Morra a riguardo.

Ecco il video incriminato in cui sembra insinuare il dubbio su Massimiliano Morra…

Rosalinda assiste alla nomination che le fece Tommaso durante il Morra/Adua – gay/stratega gate #gfvip #tzlateshow #tzvip pic.twitter.com/RdysOZliNZ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 25, 2021





