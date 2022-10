Massimiliano Pani, chi è?/ Le dichiarazioni su Mina: “Vedeva le cose in anticipo”

Chi è Massimiliano Pani e perché ha scelto Medici Senza Frontiere?

Massimiliano Pani sarà uno degli ospiti del programma televisivo “Da noi a ruota libera” e racconterà di sé e del suo impegno per Medici Senza Frontiere. Massimiliano, classe 1963, è un compositore, arrangiatore e produttore discografico italiano ed è conosciuto dal pubblico italiano anche per essere il figlio della grande cantautrice Mina. Massimiliano fece il suo esordio a soli 16 anni con i brani “Sensazioni” e “Il Vento”, brani inclusi nel album “Attila” di Mina. Dopo essersi formato con alcuni dei più grandi artisti italiani, ha anche arrangiato per Mina, Adriano Celentano, Fabrizio De Andrè, Renato Zero e molte altre icone della musica. Dopo aver proseguito la sua carriera anche come scrittore e produttore musicale, Massimiliano è approdato all’interno del grande schermo italiano come conduttore televisivo.

Riguardo alla sua vita privata, Massimiliano si è sposato due volte, prima con Ulrike Fellrath (dalla quale ha avuto il suo primogenito Axel) e poi con Milena Martelli (dalla quale ha avuto il secondogenito Edoardo). Oltre al lavoro e alla famiglia, per Massimiliano è molto importante anche aiutare la società ed è per questo che da anni sostiene Medici Senza Frontiere, perché come ha sostenuto in alcune interviste: “Loro portano aiuto dove nessuno lo fa”.

Massimiliano Pani e il rapporto con la madre Mina

Recentemente Massimiliano Pani ha annunciato la preparazione di un documentario sulla madre Mina, che uscirà prossimamente su Netflix, ma che rapporto hanno i due? A “Oggi è un altro giorno” Massimiliano aveva dichiarato: “Mia mamma era uno dei miei riferimenti da piccolo, con papà non c’era questo. Io divido due cose che sono mia madre e mia madre e il suo lavoro, a cui partecipo da tanti anni. Abbiamo un nostro rapporto personale del quale non parlo. Dal punto di vista professionale lei è la più grande professionista, ha serietà e rigore. Io ho imparato grande amore e rigore per il lavoro dai miei genitori”.

Massimiliano fatica a parlare della madre da un punto di vista emotivo o troppo personale eppure ha spesso affermato che la sua infanzia è stata serena e felice pur essendo figlio d’arte. In merito al ritiro della madre dal mondo dello spettacolo Massimiliano aveva dichiarato: “Si è solo accorta di tante cose, ha capito, dopo aver fatto tanta televisione, che stava cambiando, quindi ha deciso di fare altre cose. E’ stata la prima a fare tante cose e a giocare con la sua immagine. Uno dei suoi punti di forza è che vedeva le cose in anticipo. Se ha fatto quella scelta è perché forse andava bene così”.











