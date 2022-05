Da noi a ruota libera, puntata 22 maggio/ Ospiti: Isabella Ragonese, Marco Morandi e…

Da noi a ruota libera, anticipazioni puntata 22 maggio: Isabella Ragonese ricorda Letizia Battaglia

Torna anche oggi l’appuntamento con il programma “Da noi a ruota libera” condotto da Francesca Fialdini. Nella puntata in onda dopo Domenica In del programma Da noi a ruota libera, la Fialdini ospiterà l’attrice Isabella Ragonese protagonista della miniserie “Solo per passione” che racconta la vita della grande fotografa Letizia Battaglia. Una grande responsabilità per l’attrice che in conferenza stampa aveva raccontato: “Per un’attrice palermitana Letizia Battaglia è un simbolo, un pezzo di storia della città, come una strada, un monumento. Letizia la conoscevi anche senza averla mai incontrata perché è stata talmente parte attiva di tutte le cose importanti della città che avevi la sensazione di conoscerla. Poterla interpretare è stato un regalo grandissimo, sento molto la responsabilità”.

Per prepararsi a questo ruolo, Isabella Ragonese aveva letto la sua biografia e in quell’occasione aveva scoperto lati inediti della donna e non solo dell’artista: “Era una donna con una grandissima forza che ha più volte toccato la mezzanotte per rivedere la luce. Avevo letto la sua biografia nella quale è raccontata tutta la storia e lì ho scoperto cose che sapevo solo per aneddoti cittadini. Ha continuato a sorprendermi la prima parte della sua vita, quando ancora non era Letizia Battaglia perché ha sfiorato momenti quasi di morte, la gabbia intorno aveva fatto sì che il corpo, prima della mente, dicesse: sei morta. È esistita un’altra Letizia, chiusa, quella che è sbocciata a 40 anni non era ancora nata. È stato molto dura fare alcune scene, già leggerle era stato doloroso, vederle per lo spettatore sarà un pugno nello stomaco. Poi si tratta di un omaggio doveroso, raccontare la storia di una donna particolare che ha aperto la strada ad altre donne, è la storia di una città, un excursus nella storia d’Italia, dell’emancipazione femminile, per una Letizia ci sono mille donne che sono rimaste nella sofferenza e lei ha lanciato un messaggio vitale, quello di trovare il proprio posto nel mondo. È stato importante incontrarla”. Isabella Ragonese sarà ospite di Da noi a ruota libera.

Da noi a ruota libera, anticipazioni puntata 22 maggio: ospiti Marcella Bella e Ivana Spagna

Nell’appuntamento di oggi di “Da noi a ruota libera”, Francesca Fialdini ospiterà in studio ospiti musicali. Con Marcella Bella, Ivana Spagna e Ivan Granatino che si sono uniti nel brano Napoli Cuba, ospite anche il cantante e compositore Marco Morandi. In ogni puntata del programma Da noi a ruota libera un filo conduttore, un macro argomento approfondito con testimonianze, racconti, contributi di più voci. Ogni domenica una scoperta diversa, ogni volta delle domande diverse, sollecitate anche dalla “ruota” che, sempre più protagonista in questa edizione, fornisce spunti e indizi, ricordi e rivelazioni davanti alle quali gli ospiti sono chiamati a reagire.

La diretta di Da noi a ruota libera darà ancora di più spazio all’attualità, con le “breaking news” che diventeranno materia di approfondimento, commento e informazione. Parallelamente, Francesca Fialdini andrà in alcuni casi in “esterna” a raccogliere testimonianze significative nell’ottica che è il fil rouge del programma- di raccontare belle vicende umane di cambiamento.











