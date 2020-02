Massimiliano Pani vs Rai/ “Lacrime di coccodrillo per Fabrizio Frizzi” (Vieni da me)

Massimiliano Pani oggi ospite a Vieni da me, ma il compositore e produttore non ha speso parole al miele per la Rai. Nella lunga intervista rilasciata nel salotto della Balivo, il figlio di Mina ha ricordato Fabrizio Frizzi ed ha messo nel mirino la televisione di Stato. Lui ed il compianto conduttore hanno condiviso il palco di Ti lascio una canzone, periodo in cui era tornato a lavorare in viale Mazzini dopo esserne stato tornato ai margini. «La Rai ha fatto lacrime di coccodrillo, so che anche questi studi sono intitolati a lui», ha attaccato Massimiliano Pani, che ha risposto così a Caterina Balivo che parlava di “alti e bassi”: «Non dipendevano da lui i suoi bassi». Massimiliano Pani ha aggiunto: «Il problema è come sempre ai vertici, non sempre chi viene preposto a comandare ha competenze di spettacolo. Ci sono sicuramente le persone per bene e le eccellenze», ha spiegato il compositore, che ha poi aggiunto che «a volte anche in buona fede non si rende conto di ciò che si dice, ma per fortuna è tornato grazie ad amici come Antonella Clerici e all’affetto della gente che gli ha sempre voluto bene». Insomma, tensione altissima nel salotto di Caterina Balivo…

