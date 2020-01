Massimiliano piange per la figlia Alessia/ “Divisi per i soldi…” (C’è posta per te)

Massimiliano è il protagonista della quarta storia di C’è Posta per te. Chiede aiuto al programma per la figlia Alessia che non vede e non sente da tre anni perché convinta che lui non le voglia più bene. Tutto è scatenato dalla nuova compagna di Massimiliano, Debora, arrivata dopo la separazione di lui con la mamma di Alessia. Anche la nuova compagna ha due figli e, per di più, i due ne hanno avuto una insieme. Sono però anche i soldi il problema di questa rottura tra padre e figlia: Massimiliano fa fatica ad arrivare a fine mese, per di più con due famiglie a carico. Questo gli ha impedito di essere presente in alcune cose per la figlia, come la patente, allontanandola ulteriormente da lui. È per questo che oggi Massimiliano chiede l’aiuto di Maria De Filippi: recuperare questo rapporto con sua figlia.

Massimiliano chiede scusa alla figlia Alessia a C’è Posta per te

A C’è Posta per te accanto a Massimiliano c’è anche la compagna Debora. I due sono pronti ad accogliere Alessia che ha accettato l’invito di Maria De Filippi. Quando Maria apre la busta, Alessia scoppia in lacrime nel rivedere suo padre e la sua nuova compagna. Un momento di forte commozione per tutti e i toni sono subito abbastanza distesi. Il problema di base di questo allontanamento rimangono i soldi: Alessia lamenta di non riuscire a trovare lavoro proprio perché non ha l’auto e la patente per spostarsi dal paese in cui vive. Secondo la ragazza, anche Debora potrebbe trovare un lavoretto, ma Massimiliano spiega “Lei lo aveva trovato ma la bambina ha preso la mononucleosi e abbiamo dovuto ritirarla dall’asilo e starle vicini”. Poche le titubanze perché Alessia è’ decisa: vuole aprire la busta e riabbracciare entrambi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA