Massimiliano Rosolino nella bufera, foto con Marmolada sullo sfondo/ “Che ti ridi?”

Massimiliano Rosolino, gaffe social a pochi giorni dal disastro della Marmolada

Massimiliano Rosolino è finito nel mirino delle critiche per una foto recentemente condivisa sul proprio profilo Instagram. Il campione olimpico di nuoto ha infatti pubblicato uno scatto che lo ritrae in primo piano, a torso nudo e sorridente, con una didascalia a corredo del post: “Chi non ride non vince“. Sembrerebbe tutto logico e lineare fin qua: sono numerose, infatti, le foto che il nuotatore quotidianamente condivide con i suoi follower sul proprio profilo, tra sorrisi, bel fisico in mostra e messaggi motivazionali o aforismi di vita a corredo.

Massimiliano Rosolino, GF Vip in coppia con la compagna Natalia Titova?/ "No! Ma..."

Tuttavia questa volta lo scivolone è davvero clamoroso e, per molti, imperdonabile. Sullo sfondo dello scatto, infatti, si staglia sfocato il paesaggio della Marmolada, teatro domenica pomeriggio di una delle più grandi tragedie della montagna. Una porzione di ghiacciaio si è infatti staccata travolgendo le cordate che si trovavano in quel momento sulla sua traiettoria: 8 morti e 5 dispersi è il bilancio aggiornato nelle ultime ore.

Natalia Titova, moglie Massimiliano Rosolino e figlie Sofia e Vittoria/ No alle nozze

Massimiliano Rosolino travolto dalle critiche social: “Che ti ridi?“

Il post di Massimiliano Rosolino è stato subito subissato di critiche, alcune feroci. Al punto che il nuotatore, come rivelato dal sito Dagospia, ha dovuto cancellare numerosi commenti per l’eccessiva aggressività verbale. Gli utenti, in particolare, l’hanno accusato di mancanza di sensibilità chiedendogli come mai stia ridendo mentre alle sue spalle si è consumata un’immane tragedia. Alcuni commenti, quelli meno verbalmente violenti, sono ancora leggibili sotto il suo post. “E togli sta foto!” gli intima un utente. “Si poteva evitare” commenta un altro.

Roberta Capua ex di Massimiliano Rosolino/ “Tra noi non c’è rancore”

Un altro utente gli fa notare la gravità dello scatto, incredulo per il fatto che il campione di nuoto non l’abbia ancora rimosso: “Che ti ridi?dietro hai la marmolada….“. I commenti sono numerosi e fanno notare come il suo scatto strida fortemente con il contesto che si staglia alle sue spalle: “Tempismo perfetto senza testa inserendo questa foto“. Tantissime le critiche, molte delle quali Rosolino avrebbe già prontamente rimosso. Tuttavia la polemica è destinata a proseguire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimiliano Rosolino (@massimiliano_rosolino_official)













© RIPRODUZIONE RISERVATA