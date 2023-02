Massimiliano Vado, marito Michela Andreozzi/ “La nostra è una bolla preziosa”

Massimiliano Vado, marito di Michela Andreozzi

Michela Andreozzi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è legata sentimentalmente all’attore Massimiliano Vado dal 2013. I due si sono conosciuti sul set: “Eravamo compagni di riprese in Stai lontana da me di Alessio Maria Federici. Prima scena, su un altare: dovevamo baciarci. Quando d’improvviso arriva quello che non sapendo stavi cercando, i tentativi per cui sei passato prima li dimentichi”, ha raccontato la Andreozzi a Vanity Fair.

Nel salotto di Serena Bortone, invece, la Andreozzi ha ricordato un aneddoto del loro primo bacio sul set: “Una cosa che mi colpì allora fu che lui mi chiese ‘Posso?’ prima del bacio, e questa gentilezza è una cosa che poi me lo ha fatto ricordare e ripensare anche successivamente”. La coppia si è unita civilmente durante il Wedding Day, il 21 maggio 2015, in Campidoglio.

Massimiliano Vado e Michela Andreozzi: insieme da 10 anni

“Abbiamo fatto le unioni civili anche per sostenere tutte quelle categorie di persone che non potevano accedere al matrimonio, ci siamo sposati con altre coppie di omosessuali, poi è passata una legge quindi ora dobbiamo sposarci, quindi aspetto la nuova proposta, anche in piedi”, ha spiegato Michela Andreozzi intervistata da Weekly. Parlando del rapporto con il marito Massimiliano Vado, l’attrice e regista ha detto: “La nostra è una bolla preziosa, un incontro prezioso avvenuto fra persone già grandi con altre storie ed esperienza, è un insieme di sentimenti che ti legano come l’amore, la passione, l’amicizia, lui è il mio amore ma anche il mio più caro amico. Il segreto per durare sempre? Questo non lo so ma dieci anni così sono volati”.

