Massimiliano Varrese in crisi per Heidi al Grande Fratello/ “Non so che fare. Fuori sparirei, ma qui…”

Massimiliano Varrese in difficoltà per Heidi Baci al Grande Fratello: “Non so come gestire questa situazione”

Massimiliano Varrese non si nasconde e, in diretta al Grande Fratello 2023, ammette di essere in crisi. La convivenza forzata con Heidi Baci è ormai ‘insopportabile’ per lui, visti i sentimenti che prova ormai nei suoi confronti. Di questo ne ha parlato in un confessionale che viene mostrato in diretta da Alfonso Signorini e poi commentato dallo stesso Varrese.

“Sto in difficoltà, non so come gestire questa situazione.” ammette lui nelle immagini, sottolineando quanto sia difficile convivere h24 con lei. “Certe emozioni non si spiegano… – continua poi in diretta – io ho imparato a vivermi tutti in pieno e non voglio aspettare sempre domani per le cose. Voglio vivermi tutta la mia vita come se fosse oggi e basta. Non voglio avere rimpianti, voglio godermi quello che sta accadendo qui dentro.”

Massimiliano Varrese: “Io sento che Heidi ricambia ma ha paura”

Quando Signorini gli chiede allora quali siano, secondo lui, i sentimenti di Heidi nei suoi confronti, Massimiliano ammette convinto: “Io sento che lei ricambia, me ne accorgo, non la guardo solo io in un certo modo. Io capisco che lei ha paura, perché sono più grande e sono un padre. Al di fuori di qua saprei gestirla, sparirei, non mi farei trovare. Qui invece si sta sempre insieme, a stretto contatto e questo mi mette in difficoltà”.

