Massimiliano Varrese piange per la figlia Mia al Grande Fratello 2023/ “Provo un senso di colpa, mi logora”

Massimiliano Varrese piange per la figlia Mia al Grande Fratello 2023 dopo il racconto di Anita

Massimiliano Varrese non riesce a trattenere le lacrime di fronte alla storia di Anita Olivieri. In diretta al Grande Fratello 2023 vanno in scena il racconto e le immagini dell’infanzia di Anita, dei suoi genitori separati e del dolore di una famiglia che non è cresciuta in una famiglia unita, che vivesse sempre insieme. Un racconto in cui Massimiliano si ritrova, essendo anche lui separato e padre di una bambina, Mia, avuta dalla sua ex Valentina Melis.

“Mi ha colpito tanto questo discorso perché quando due persone si separano comunque c’è sempre un grande senso di colpa per la felicità dei proprio figli. – ha ammesso piangendo in diretta su Canale 5 Varrese – E anche se uno lo fa in modo civile, cosciente, di comune accordo, anche se non c’è una causa grave, ti senti sempre quel senso di colpa in una visione futura che ti logora.”

Massimiliano Varrese: “Mia figlia Mia? Cerco di darle tutto l’amore possibile”

Poi ha continuato raccontando i suoi sentimenti: “Ho pensato a mia figlia… Io sto cercando di darle tutto l’amore possibile. Io e Valentina devo dire che siamo bravi, però a volte fare i conti anche con il part-time di vedere i figli per me è un dolore enorme. – tuttavia ha concluso positivo – Però sono cosciente che stiamo facendo un ottimo lavoro, mia figlia Mia è felice e serena.”

