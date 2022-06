Massimo Alberti/ Chi è, vita privata del “Dj Massimo” creatore di Radio Mix

Massimo Alberti, chi è il dj che ha partecipato al Festival di Sanremo

Massimo Alberti è diventato durante gli anni una delle icone più significative del panorama nazionale, la sua passione per il mondo musicale comincerà all’età di 12 anni per via di una collaborazione radiofonica. L’anno dopo nel 1979 diventerà un affermato dj in discoteca, insieme a suo fratello Maurizio lavorerà fianco a fianco, serata dopo serata raccimolando esperienza e tanta grinta. Nel 1987 riuscirà a realizzare dei remix per diverse etichette discografiche, affermando in questo modo il suo talento.

Con la discoteca Capriccio nel 1988 avrà la sua prima collaborazione ufficiale, lavorerà nella discoteca per 11 anni, per poi farlo diventare uno dei posti più importanti d’Italia. Nel 1989 inventerà un programma storico, Radio Mix, il quale aveva come caratteristica quella di mixare 30 canzoni in soli 30 minuti. Mentre realizza i suoi progetti, Massimo Alberti verrà riconosciuto come dj anche in Spagna, Francia e Grecia. Diventerà in seguito il supporter ufficiale di Biagio Antonacci, degli Zero Assoluto, Marco Mengoni, Le Vibrazioni e i Duran Duran.

Massimo Alberti e la sua carriera da dj con il genere “Dance Entertainment”

Il dj continuerà ad esibirsi con passione e grinta in stadi, piazze ed arene. La Dance Entertainment diventerà un genere che avrà come base proprio la maestria di saper padroneggiare dei mix perfetti. Inoltre Massimo Alberti è ancora legato al suo paese natio, nella sua città cominciò a muovere i primi passi con Radio Casnigo, la quale tutti cercano di ricordare insieme alla celebre discoteca Poppy Club.

Durante il Festival di Sanremo 2022 il dj ha accompagnato l’evento come vocalist, proponendo degli storici brani anni ’70, ’80 e ’90. Lo stesso format musicale venne sperimentato dall’artista proprio nell’Arena di Verona in onda su Rai1, dove per celebrare i decenni più iconici della musica italiana e dei grandi successi internazionali, Massimo Alberti propose un repertorio di remix che raccontavano la storia della musica dagli anni ’70 agli anni ’90.

© RIPRODUZIONE RISERVATA