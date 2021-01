Massimo Antonelli/ “Scuola è sicura, preoccupa il contorno. La terza ondata…”

La situazione negli ospedali italiani non è critica, ma in caso di terza ondata rischiamo grosso: questo il giudizio di Massimo Antonelli. Primario di Terapia Intensiva dell’Ospedale Gemelli e membro del Comitato tecnico scientifico, ai microfoni de La Stampa ha spiegato che a livello nazionale i reparti sono stabilmente pieni al 30% e «non possiamo permetterci il rischio che la terza ondata parta da un livello più alto della seconda, perché comporterebbe rischi maggiori per la tenuta degli ospedali».

Negli ultimi giorni si è parlato molto del dossier scuola, questo il giudizio di Massimo Antonelli: «Il quadro attuale lo rende problematico. La scuola è un luogo sicuro e fondamentale per i giovani, ma è il contorno che preoccupa. Una delle ipotesi è rimandarne l’apertura a fine mese, soprattutto nel caso delle superiori osservando la curva epidemica».

Massimo Antonelli ha messo in risalto che le misure di dicembre qualche risultato lo hanno dato, ma per valutare gli effetti delle misure per le feste è necessario attendere qualche giorno. Il membro del Cts ha sottolineato che per il momento si osserva un peggioramento della situazione epidemiologica ed un leggero impatto sui servizi assistenziali. «La pandemia è ancora in una fase delicata», il giudizio dell’esperto, che non ha escluso un aumento di contagi.

Tiepido sugli anticorpi monoclonali – «Potrebbero essere una cura iniziale per i casi gravi, ma mancano studi seri e ampi sull’argomento» – Massimo Antonelli ha sottolineato che un aumento dei contagi complicherebbe la vaccinazione: «Sì, perché il personale sanitario sarebbe più occupato e la situazione generale ne risentirebbe. Ha senso un patentino di vaccinazione? Sì e ci si pensa per il futuro perché un vaccinato, rispettando tutte le regole di prudenza,potrebbe avere maggiore libertà di movimento».

