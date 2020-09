Massimo Boldi/ “Con mia moglie Marisa non c’è confronto, Irene Fornaciari? Amici…”

Massimo Boldi oggi ospite in studio del programma C’è tempo per…, il programma del mattino di Rai1 condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Si è subito parlato dei premi ricevuti da Massimo: quali sono le sensazioni? “Ne ho presi pochissimi perchè il premio che mi soddisfa di più è il pubblico quando viene a vedere i film”, ha replicato il noto attore papà del celebre personaggio “Cipollino”. Oggi Boldi è nonno di ben tre nipoti: “Com’è vivere da nonno? Come un giovanotto!”, ha commentato, “ho 3 nipoti, uno ha 18 anni, Massimino, poi c’è Vittoria che ne ha quasi 4 e Leo di un anno e mezzo”. Parlando dei suoi amati nipoti ha aggiunto: “Mi fan diventare pazzo! Avrei voluto diventare papà già da nonno, scherzo!”, ha poi ironizzato facendo sorridere Convertini. Boldi ha ricordato poi il debutto in ambito artistico avvenuto come batterista e che gli ha permesso di conoscere Christian De Sica: “Anni fa facevo il batterista della Pattuglia Azzurra, gruppo con mio fratello Fabio ed altri due e c’era Christian De Sica come cantante. Ci siamo conosciuti nel ’72 poi Christian ebbe il problema di suo papà nel ’74 e poi ci siamo ritrovati sul set. Venerdì abbiamo terminato il nostro ultimo film, Natale su Marte”, ha rivelato. Immancabile un accenno al personaggio di Massimo Boldi, Cipollino: “è nato per puro caso perchè facevo un programma con Teo Teocoli che doveva presentare un bambino cattivo che racconta le barzellette che non facevano ridere…”.

MASSIMO BOLDI E IL SALUTO ALLA EX IRENE FORNACIARI

Dopo aver commentato la presenza di Anna Falchi sul set, definendola “straordinaria, una delle più belle donne della tv e del cinema italiano”, Massimo Boldi oggi ospite di C’è tempo per ha raccontato anche un lato privato di sè. L’attore ha infatti amato moltissimo sua moglie Marisa, madre di tre figlie bellissime. “Non mi hanno mai osteggiato nell’andare avanti nella mia vita privata”, ha detto. Il confronto con Marisa è però sempre in agguato, cosa cerca in una donna? “Ultimamente ho avuto un po’ di flirt ma trovare un’altra donna uguale a quella con cui sono cresciuto è impossibile!”, ha commentato. “Eravamo giovani tutti e due però abbiamo costruito insieme qualcosa di importante”. Ad intervenire a sorpresa in collegamento è stata la figlia Marta, che sta seguendo le stesse orme del padre. “E’ un papà impegnativo ma non ci si annoia mai. Come nonno è un patatone!”, ha spiegato. Infine, Boldi ha spiazzato tutti inviando un saluto alla sua ex compagna: “saluto la mia cara amica Irene (Fornaciari, ndr), siamo tornati a chiarire quelle nubi, siamo tornati ad essere amici più di prima…”.



