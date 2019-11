Massimo Boldi e Irene Fornaciari/ Storia a gonfie vele: la foto romantica sul taxi

Procede a gonfie vele la relazione d’amore tra Massimo Boldi e la nuova compagna Irene Fornaciari, presentata ufficialmente da qualche settimana. Su Instagram il celebre attore, ha postato uno scatto in sua compagnia sul taxi: “Disperati sul taxi mentre piove”, scrive Cipollino, postando una fotografia sorridenti e in simbiosi. Nonostante la differenza d’età (circa 34 anni in meno), le cose vanno bene e lo “scarto” di età non si sente. “Disperati mica tanto mi sembra”, si legge tra i commenti. E ancora: “Bellissima coppia… Massimo sei ringiovanito”. Tanti i pensieri di approvazione, tra cuori, emoticon divertite e battute virali prese dal ricco “campionario” dell’attore. Massimo e Irene si sono conosciuti durante un viaggio in treno. Dopo la morte della moglie Marisa, Boldi ha avuto una lunga storia con una ragazza, con cui è stato per parecchi anni: “Era una storia complessa. Poi si è rotto l’incantesimo e da allora i paparazzi mi chiavano ‘il fidanzato d’Italia’, mi fotografavano con ragazze che erano solamente amiche”, ha raccontato ospite di Mara Venier.

Massimo Boldi, procede a gonfie vele con la fidanzata Irene

Sempre in diretta a Domenica In, Massimo Boldi la scorsa settimana ha svelato quando e come ha incontrato Irene per la prima volta: “Con Irene ci siamo conosciuti sul Frecciarossa, lei si è avvicinata a me e mi ha chiesto di prendere parte a un evento di beneficenza, e ci siamo scambiati i numeri. Poi a quell’evento non sono potuto andare, ma ci siamo sentiti e ci siamo visti. E lì, quando l’ho rivista, ho preso una tegola in testa, che botta mamma mia”. La nuova compagna, così come ha spiegato Mara Venier, è molto amata anche dalle figlie di Boldi “perché si prende cura di me, non ci marcia”. Irene vive a Lucca, dove è titolare di un negozio di abbigliamento e gioielli. Suo fratello, Leonardo Fornaciari, è il sindaco di Porcari, comune nelle vicinanze del capoluogo. La fidanzata di Boldi, nel corso dell’intervista di Rai1, ha voluto condividere anche un video che l’attore ha prontamente pubblicato anche su Instagram scrivendo: “Non ci lasceremo mai amore mio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA