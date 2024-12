Massimo Boldi: dagli scontri con Teo Teocoli ai rapporti oggi con Christian De Sica

Amore, carriera e liti: sono questi alcuni degli argomenti che Massimo Boldi affronta nell’intervista rilasciata al Corriere.it. L’attore ripercorre gli esordi nel mondo del cinema a partire dal suo debutto grazie a Renato Pozzetto. Poi ripercorre le collaborazioni più importanti della sua vita, a partire da quella con Teo Teocoli, che arriva a definire bonariamente ‘un cazz*one’ “Con la sindrome di Celentano. Gli faceva pure da controfigura, in fondo si credeva meglio di lui. Prepotente. Spesso litigavamo. In camerino volavano poltrone, sedie e scarpe. Poi salivamo sul palco ed era tutto dimenticato“, ha raccontato Boldi.

Ha smentito invece la presunta lite, di cui tanto si è parlato negli scorsi anni, con Christian De Sica. “Non è vero, chi lo dice mente. – ha dichiarato – Come fai a litigare con Christian? Impossibile. Può avere un momento d’ira, poi passa. Gli voglio bene. Non ci siamo mai mandati a quel paese. Le nostre famiglie si frequentano. Ci diamo appuntamento ogni 5 gennaio per festeggiare il suo compleanno”.

Massimo Boldi ha parlato anche di amore nel corso dell’intervista, a partire da quello più importante della sua vita con sua moglie Maria Teresa detta Marisa: “Mi ha dato tre figlie, le grandi gioie della mia vita”. Dopo la sua morte ci sono state altre donne ma “non ho amato più nessuna come lei”, ha tenuto a precisare. Dopo Marisa c’è stata però un’altra storia importante, quella con Loredana De Nardis, durata 14 anni. Un amore poi finito bruscamente a causa del tradimento di lei con un amico dell’attore: “Quando li ho scoperti gli ho fatto gli auguri e me ne sono tornato a casa”, ha spiegato, non negando che la cosa abbia fatto molto male. Dopo di lei “Ho avuto qualche amica. Niente più storie serie. Se stai con una di trent’anni di meno, cosa ti illudi, che ami te? Mi piace ancora farmi vedere in giro con una bella ragazza, farle qualche regalo, però con l’amore ho chiuso”, ha concluso.