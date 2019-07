Massimo Boldi/ Video: guest star in “A spasso nel tempo” (Ciao Darwin 7)

Massimo Boldi guest star a Ciao Darwin 7

Massimo Boldi non può mancare sul piccolo schermo italiano, icona del cinepanettone e di tante risate all’italiana. Per questo Paolo Bonolis lo ha convocato nella sua trasmissione più famosa come guest star. Avremo modo di rivedere l’intervento di Cipollino a Ciao Darwin 7 grazie alla replica della puntata che andrà in onda questa sera, sabato 27 luglio 2019, su Canale 5. L’ingresso del comico dello Stivale avviene a metà puntata, nel corso del gioco A spasso nel tempo che vede sul ring Giovani Vs Mature. Il pubblico non può che incitare l’artista, mentre il conduttore ricorda il lancio del film “La coppa dei campioni”, distribuita in quell’anno sotto la regia di Giulio Base e in cui il comico recita al fianco di Max Tortora. “Boldi non deve mancare a Natale, mi raccomando“, ricorda invece l’ospite d’onore invitando tutti gli italiani non solo a gustarsi la nuova commedia, ma a non mancare allo storico appuntamento al cinema durante le festività natalizie. Clicca qui per guardare il video di Massimo Boldi.

Massimo Boldi: canta “Romantica”

A Ciao Darwin 7 non c’è mai stato un ospite così amato come Massimo Boldi. Il pubblico ha apprezzato molto la scelta della produzione di convocare in trasmissione lo storico comico italiano, papà di tante avventure surreali che lo hanno visto per decenni al fianco di Christian De Sica. In questa nuova occasione lo troviamo invece da solo, ma in una veste quasi inedita. Cipollino infatti approfitta del gioco A spasso nel tempo per fare la sua prima entrata e visto che le squadre in quel momento sono impegnate in una sfida canora, sceglie di interpretare a sua volta un brano. Si tratta di Romantica, una hit degli anni Sessanta di Renato Rascel e nello stesso anno portata alla gloria anche dal cantante Tony Dallara. Massimo si spinge anche oltre il previsto e si lancia persino in un acuto finale. Clicca qui per guardare il video di Massimo Boldi.

