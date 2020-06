Massimo Carminati scarcerato/ Dopo 5 anni torna libero: “Tutelato principio civiltà”

Torna libero Massimo Carminati. Dopo 5 anni e 7 mesi di detenzione, uno dei principali protagonisti dell’inchiesta denominata “Mafia capitale”, lascerà nelle prossime ore il carcere di Oristano, in Sardegna. Il tribunale della libertà, come riferisce l’agenzia Adnkronos, ha deciso di accogliere l’istanza di scarcerazione per scadenza dei termini di custodia cautelare, con il meccanismo della contestazione a catena, presentata dagli avvocati Cesare Placanica e Francesco Tagliaferri, accoglimento giunto dopo che per tre volte la Corte d’Appello aveva rigettato la stessa richiesta. Ovviamente soddisfatti i legali di Carminati, che interpellati dall’Adnkronos hanno spiegato: “Siamo soddisfatti che la questione tecnica che avevamo posto alla Corte d’Appello e che tutela un principio di civiltà sia stata correttamente valutata dal Tribunale della libertà”. Sulla vicenda si è espresso anche il giornalista Emilio Orlando, che interpellato da ItaliaSì, trasmissione di Rai Uno, ha spiegato: “Dopo 5 anni e 7 mesi Carminati tornerà libero, anche se non si sa se avrà eventuali limitazioni personali”.

MASSIMO CARMINATI SCARCERATO: LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

“Non ha retto il fatto che la mafia ci fosse a Roma – ha aggiunto il collega in merito all’inchiesta – e il ruolo di Carminati è stato relegato ad una posizione marginale rispetto alle associazioni criminali che governano la capitale”. La Cassazione aveva cancellato “l’ombra mafiosa” sull’indagine scattata dieci anni fa, arrivata poi ad una svolta nel 2014 con una serie di arresti. “Appare evidente – le motivazioni giunte pochi giorni fa – dalla sentenza di secondo grado, che non risulta affatto il ruolo di Massimo Carminati quale terminale di relazioni criminali con altri gruppi mafiosi. Nessun ruolo era gestito da Carminati con settori finanziari, servizi segreti o altro; la gestione delle relazioni con gli amministratori era compito quasi esclusivo di Salvatore Buzzi, avendo Carminati relazioni determinanti solo con alcuni ex commilitoni”. Carminati era stato condannato in appello a 14 anni e sei mesi, pena poi da rimodulare dopo la decisione della Cassazione. Oggi la scarcerazione.



