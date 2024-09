Massimo Ciavarro, chi è l’attore ed ex marito di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi sarà ospite oggi domenica 15 settembre 2024 a Verissimo di Silvia Toffanin e tra i temi che affronterà, oltre a parlare della malattia che l’ha colpita negli ultimi tempi, tornerà sicuramente sul matrimonio naufragato con Massimo Ciavarro. Dalla storia d’amore con il collega e attore romano è nato comunque il figlio Paolo Ciavarro, che abbiamo visto convolare a nozze con Clizia Incorvaia la scorsa estate, un rapporto particolare quello tra i due ex coniugi che Eleonora Giorgi ha provato a spiegare così: “Ho imparato ad accogliere gli altri anche se sono diversi da me, non lo fanno apposta le persone a essere diverse, non si è colpevoli della diversità, ci vogliono molti anni a capirlo” ha detto l’attrice.

Riguardo al suo passato di successo nel mondo del cinema, Massimo Ciavarro ha rivelato come in realtà il suo rapporto con il grande schermo non fosse proprio così idilliaco: “Arrivò il cinema, ma non mi è mai piaciuto essere attore. Per recitare, devi essere narcisista, egoriferito, esibizionista. Io sono l’esatto contrario. Certo, non potevo sputare su una fortuna economica, ma il cinema mi metteva ansia e stress”.

Massimo Ciavarro e il rapporto con il figlio Paolo: “Non ci ho capito più niente quando è nato”

Nonostante la separazione dall’ex moglie Eleonora Giorgi, il rapporto tra Paolo Ciavarro e il padre Massimo Ciavarro è sempre stato ottimo, più volte in passato il giovane marito di Clizia Incorvaia ha rivelato di aver avuto la fortuna di non soffrire per la separazione dei suoi, visto che non ha ricordi di loro insieme ma anche per il modo di affrontare la situazione che hanno adottato i due artisti.

Riguardo al momento in cui ha scoperto che sarebbe diventato papà di Paolo, Massimo Ciavarro ha invece confessato: Quando è nato non ci ho capito niente, erano talmente tanti gli impegni….Quando Eleonora è venuta a dirmi che il test era positivo io stavo scavando una buca”.

