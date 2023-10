Eleonora Giorgi: “Massimo Ciavarro? Uomo strano. Si è isolato, non lo sento mai”/ “Ci tornerei insieme ma…”

Eleonora Giorgi a La Volta Buona: “Il mio ex Massimo Ciavarro? Non lo sento mai, si è isolato”

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Eleonora Giorgi ha parlato di vita privata, di ex e della sua carriera. “I settanta sono gli anni più belli” ha annunciato l’attrice, che ora si dedica anima e corpo al suo nipotino Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Per Giorgi il piccolo è un amore immenso, al punto che starebbe sempre insieme a lui. Non sarebbe però la stessa cosa per il suo ex Massimo Ciavarro, nonno del bambino.

“Ora è a pesca di chissà che cosa a Lampedusa. Non lo sento mai è un uomo strano. – ha spiegato Eleonora Giorgi, continuando – Non è un caso che ci siamo lasciati. Si è isolato. Forse ci siamo visti due volte appena da quando c’è il nipotino (nato a febbraio 2022, ndr).” Col tempo Eleonora ha però imparato a comprenderlo: “Ho imparato ad accogliere gli altri anche se sono diversi da me. Non lo fanno apposta le persone a essere diverse, non si è colpevoli della diversità. Ci vogliono molti anni a capirlo. Bisogna imparare ad accogliere gli altri e sospendere il giudizio”.

Eleonora Giorgi: “Con Massimo ci tornerei ma solo se si ravvedesse”

Quando Caterina Balivo le ha chiesto se tornerebbe insieme a Ciavarro, Eleonora Giorgi ha dichiarato: “Ci tornerei. Se lui si ravvedesse rispetto a questo isolamento e avesse voglia di avere un’amicizia profonda, una complicità e un senso della famiglia, gli sarei accanto in tutti i modi”.

Parlando poi della sua carriera, l’attrice ha ricordato come Carlo Verdone l’abbia lanciata con il film “Borotalco”. Per lui prova oggi grande gratitudine, anche se in diretta gli ha lanciato una stoccata: “Siamo amici ma mi dà spesso buca. Non mi chiama neanche per le sue storie in ‘Vita da Carlo’. Secondo me non si vuole far vedere con me, perché sono più luminosa. Ho questa impressione. Gli uomini come lui non hanno fatto niente, io invece qualche lavoretto l’ho fatto – ha ammesso con ironia, riferendosi ai ritocchini estetici – Secondo me gli scoccia”.

