Massimo Ciavarro è ancora fidanzato con Francesca?/ “Abbiamo una bella relazione”

Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi sono stati insieme per 12 anni e hanno avuto un figlio, Paolo. Dopo il matrimonio con l’attrice, Ciavarro è diventato molto riservato sulla sua vita privata. Nel 2016 aveva confessato di aver ritrovato l’amore con Francesca, una cara amica molto lontana dal mondo dello spettacolo: “Stiamo insieme da un anno e mezzo e sono felicissimo. Spero che sia veramente, come dico nel libro, un amore “potente e definitivo come la morte”… perché poi a me, in effetti, i cambiamenti non piacciono!”, aveva detto al blog di Uomini e Donne. Ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live aveva parlato della relazione con Francesca: “Insieme abbiamo costruito una bella relazione, l’ho memorizzata sul cellulare come ‘Amore mio’ e alla fine mi è piaciuto chiamarla così. Ora lo ripeto continuamente”.

Massimo Ciavarro è ancora fidanzato con Francesca?

Grazie a Francesca, Massimo Ciavarro ha imparato ad aprirsi ed esternare i suoi sentimenti: “Ho sempre avuto difficoltà a dimostrare i miei sentimenti. Pensavo di provare il mio amore con le azioni, che erano tante, grandi, forti, invece ho capito che è bello sentirsi dire ‘ti amo’ e se non c’è si può sentire la mancanza di qualcosa”, aveva rivelato nello studio di Canale 5. In quell’occasione il figlio Paolo aveva dato di essere felice della nuova relazione del padre. Massimo Ciavarro ha sempre tenuto lontano dai riflettori la sua storia d’amore con Francesca, ma è da tempo che l’attore non parla della compagna. Sui social, inoltre, pubblica spesso foto con i figlio Paolo o dal set dei suoi film. Massimo Ciavarro e Francesca stanno ancora insieme?



