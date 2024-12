Massimo Ciavarro è stato il marito di Eleonora Giorgi, che conserva ancora con lei uno splendido rapporto, anche durante la malattia. Eleonora Giorgi ha parlato a Verissimo aggiornando Silvia Toffanin e il suo pubblico su come sta andando la malattia. Come sappiamo, l’attrice ha sempre condiviso tutti i momenti, anche i più difficili riguardo al tumore al pancreas, e Massimo Ciavarro, ex marito, le sta sempre a fianco. Inutile ribadirlo forse, ma Eleonora Giorgi ha costruito una bellissima famiglia, unita in ogni occasione.

Solo un anno fa l’attrice aveva esordito così: “Ho un tumore al pancreas“. Pochi giri di parole per una “coltellata” che ha sconvolto gli italiani. “Comincia il cammino che condividerò con decine di migliaia di persone: la chemio, l’operazione, poi il ritorno.” E così ha fatto, con tanto coraggio e onestà senza mai perdersi d’animo. Soprattutto, l’attrice ha dato un insegnamento importante al pubblico: vergognarsi della malattia è sbagliato. In tutto questo, Massimo Ciavarro ha sempre supportato l’ex moglie, nonostante il matrimonio sia finito ormai da tempo.

Massimo Ciavarro ha sempre parlato di Eleonora Giorgi come una donna coraggiosa, lodandola per mantenere il sorriso anche in una situazione difficile come quella della diagnosi del tumore al pancreas: “Anche in questo caso è riuscita a trovare la serenità“, ha detto”, precisando che non è solo in tv che si mostra in pace con sè stessa, ma anche a casa, quando lui le telefona durante il giorno.

L’ex marito di Eleonora Giorgi Massimo Ciavarro ha confessato che una volta ricevuta la “batosta” del tumore, ogni cosa diventa più importante e soprattutto si ridefiniscono le priorità.

Oggi Massimo Ciavarro ha 65 anni e divide la sua vita tra Lampedusa e Roma. Nell’isola gestisce un’attività imprenditoriale, mentre ogni tanto sale nella Capitale per prendersi cura del piccolo Gabriele, nato dall’amore del figlio Paolo Ciavarro e di Clizia Incorvaia. Durante la sua carriera, l’ex marito di Eleonora Giorgi è stato un sex symbol amato da tutti gli italiani, ma il suo cuore è stato rubato dalla bellissima attrice, anche se come hanno confessato entrambi, non è stato subito amore. Oggi è fidanzato, ma non si conosce ancora il nome della nuova compagna di Massimo Ciavarro, che preferisce mantenere la privacy e rimanere lontano dalle telecamere. “Ho una persona a cui voglio molto bene“, ha spiegato, aggiungendo che voler bene è diverso dall’amore, forse di più.