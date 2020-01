Massimo Ciavarro, padre di Paolo/ “Clizia? Mio figlio non è il tipo da avventura!”

Sarà una serata molto emozionante questa per Paolo Ciavarro. Il concorrente del Grande Fratello Vip riceverà la visita nella Casa di sua madre Eleonora Giorgi. Solo poche settimane fa però aveva scoperto il particolare supporto di suo padre, Massimo Ciavarro. L’attore ha infatti manifestato sui social di supportare costantemente suo figlio oltre che seguirlo giorno dopo giorno nella Casa. Di recente ha inoltre rilasicato un’intervista al settimanale Chi, svelando anche ciò che pensa sul flirt (al momento mancato) tra sui figlio e la bella Clizia Incorvaia.

Massimo Ciavarro: “Mio figlio Paolo non è tipo da avventura di una notte”

Alle pagine del noto settimanale diretto da Alfonso Signorini, parlando di suo figlio Paolo Ciavarro, Massimo ha dichiarato: “È entrato da single: dopo una storia che non funzionava ha scelto di interrompere tutto.” Così ha chiarito “Le donne? Non è il tipo da avventura di una sera, ma da storia d’amore.”, rispondendo anche alla curiosità di molte telespettatrici. Infine ha svelato: “Posso affermare che non si avvicinerà a Paola Di Benedetto perché è fidanzata. – tuttavia – Forse al momento Clizia Incorvaia potrebbe piacergli. Escludo Rita Rusic perché conosce suo figlio.” Con Clizia potrebbe dunque esserci una speranza ma le cose, anche secondo suo padre, procederanno molto lentamente e solo il tempo svelerà se tra i due sarà o meno amore.

