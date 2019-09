Massimo Colantoni e Sonia Onelli/ Ilaria: “Se avessi voluto…” (Uomini e Donne)

Siete pronti per un teatrino di tutto rispetto? Noi si e Uomini e donne anche visto che oggi ospiterà la coppia, ormai ex, formata da Massimo Colantoni e Ilaria Teolis. Lei inveirà contro il suo ex accusandolo di essersi girato tutte le single del villaggio dopo il falò mentre continuava a professarle amore dicendosi pronto a tornare dalla sua amata (anche durante lo speciale un mese dopo). In realtà Massimo è andato avanti con la sua vita e oggi è ospite a Uomini e donne al fianco di Sonia Onelli, un’altra single del villaggio. Lei si è presa cura di lui quando Massimo ha avuto la febbre e l’influenza in piena estate e, da allora, sembrano ormai inseparabili. Le discussioni tra i tre non mancheranno soprattutto quando Ilaria rilancerà: “Se avessi voluto, mi sarei ripresa Massimo in due secondi…”. La risposta più importante però arriverà da lui quando Maria De Filippi gli chiederà cosa prova per Ilaria adesso, a distanza di due mesi. Cosa risponderà il giovane? Lo scopriremo oggi pomeriggio, intanto cliccate qui per vedere il video anticipazioni della puntata. (Hedda Hopper)

Massimo Colantoni è già fidanzato con Sonia Onelli?

Non solo Uomini e Donne al Trono Classico per Massimo Colantoni, ma anche una parentesi dovuta a Temptation Island. In studio rivedremo alcuni dei protagonisti della scorsa edizione del reality dedicato alle coppie, fra cui Massimo Colantoni. Il pubblico lo ricorderà per via della sua storia d’amore con Ilaria Teolis, che alla fine ha scelto di non ritornare a casa con lui e di procedere verso la frattura definitiva. Per Massimo però le porte dell’amore si sono aperte ancora una volta, grazie al suo incontro con Sonia Onelli. I due saranno presenti nel programma di Maria De Filippi per parlare dell’evoluzione della loro relazione, già più che forte. Le voci di corridoio sul flirt in corso sono state diffuse in questi giorni, anche per via delle anticipazioni sulle prime registrazioni di Uomini e Donne. Quel legame serio che entrambi sembravano aver confermato un po’ sottovoce, è stato poi del tutto chiarito a mezzo social da parte di entrambi. “Come fosse domenica con te”, scrive infatti Massimo sui social, pubblicando una foto al mare con Sonia, a bordo di un cigno rosa gonfiabile. Le critiche però non sono mancate: molti dei fan che lo seguono gli hanno ricordato che “Comunque nessuna vale Ilaria”. Clicca qui per guardare la foto di Massimo Colantoni e Sonia Onelli.

Massimo Colantoni, Uomini e Donne: il pubblico spaccato a metà

Il pubblico si è già spaccato a metà di fronte alla rivelazione di Massimo Colantoni di aver iniziato un nuovo legame con Sonia Onelli. I due ex volti di Temptation Island saranno presenti nelle prime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne per parlare del post programma e di tutte le novità riguardo alla neonata storia d’amore. A quanto pare i sentimenti che i due condividono sono già molto seri, anche se hanno scelto di mostrarsi insieme anche sui social solo dopo aver parlato delle news durante l’invito al programma. Il pubblico però ha reagito in modo diverso a seconda dei casi. Chi segue Massimo lo ha criticato perchè si è già consolato in seguito alla recente rottura con la fidanzata Ilaria Teolis, mentre gli ammiratori di Sonia hanno elogiato la nascita della loro coppia. La foto che tra l’altro hanno pubblicato entrambi sui rispettivi social è molto simile e fatta nella medesima giornata: li vediamo infatti in tutti e due i casi molto vicini in riva al mare, a bordo di un cigno rosa. “Esprimete ciò che sentite, non abbiate paura delle conseguenze”, scrive Sonia sul suo profilo Instagram, “Prendetevi chi si ubriaca di emozioni e ti contagia di gioia”. Clicca qui per guardare la foto di Massimo Colantoni e Sonia Onelli.

Le vacanze a Porto Cervo

