Massimo e Sonia, Temptation Island/ “Ilaria? Lo cerca ancora!”, caos in diretta

Massimo Colantoni e Sonia Onelli sono felicemente fidanzati. Dopo Temptation Island i due, si sono innamorati pur avendo vissuto 21 giorni nel villaggio senza che tra di loro, scattasse effettivamente la passione. Intervistati su Radio Radio durante “Non succederà più” con Giada Di Miceli, la coppia ha avuto modo di interagire con gli estimatori. Naturalmente, si è parlato pure di Ilaria Teolis, ex fidanzata di lui. Tra Massimo e la sua ex non ci sarebbe stato alcun ritorno di fiamma in questi mesi ma Sonia, ha affermato che lei ha avuto difficoltà a rassegnarsi: “Lei lo ha cercato ripetutamente fino a quattro giorni fa. Io lo dico perché lei ha fatto l’eroina, facendo passare noi come carnefici, però gli manda dei messaggi in cui dice che può riprovarci quando vuole. Mi dispiace che lui passa per quello che non è”, ha raccontato. Questo retroscena in questo periodo non era mai venuto fuori e, proprio per questo, le cose hanno preso una piega inaspettata.

Ilaria Teolis chiama in diretta dopo le esternazioni di Massimo Colantoni e Sonia Onelli

Ilaria Teolis infatti, ha telefonato in diretta per raccontare la sua versione dei fatti. I tre non hanno avuto modo di confrontarsi in diretta ma comunque la ex fidanzata di Massimo ha potuto ugualmente dire la sua: “Io vorrei anche che la mia immagine venisse rispettata e che venissero letti questi messaggi, che riguardavano il cane che era stato operato”. Massimo in sottofondo ha “minacciato” di andarsene se la chiamata non fosse stata interrotta. A questo punto la conduttrice si è dovuta scusare con Ilaria ed ha deciso di sfumare la sua voce. Massimo, tornando in diretta, ha poi parlato di Sonia, la sua attuale fidanzata: “All’interno del programma non c’è stato nulla con la, se non un forte rapporto perché spesso parlavamo anche se non si è visto. A oggi posso confessarti una cosa. Forse forse, visto come è andata, già all’interno del programma qualcosa verso di lei ci stava. Ripensandoci sì, perché è allucinante come poi è scoppiato”.

