Massimo Frau scomparso a Fluminimaggiore/ Chi l’ha visto?: “Trovato il corpo”

Il corpo di Massimo Frau, 52enne scomparso un anno fa a Fluminimaggiore, in Sardegna, sarebbe stato ritrovato poche ore fa segnando una prima svolta nel mistero che avvolgeva la sua sparizione. La novità, riportata da Chi l’ha visto? che si è occupato del caso fin dal principio, arriva dopo mesi di silenzio e apprensione sulla sorte dell’uomo le cui tracce si persero il 2 gennaio 2022. Il cadavere sarebbe stato individuato in un’area impervia nelle campagne circostanti e per accertare le cause del decesso sarebbe stata disposta l’autopsia.

A seguito della notizia del ritrovamento dei resti di Massimo Frau, il sindaco del Comune del Sud Sardegna, Marco Corrias, ha dichiarato all’Ansa la decisione di sospendere tutte le manifestazioni previste in onore di Sant’Antonio: “È un momento molto triste per la nostra comunità“, ha spiegato all’agenzia il primo cittadino. Il corpo di Massimo Frau sarebbe stato rinvenuto a circa 80 chilometri da Cagliari e i carabinieri intervenuti sul posto, a seguito dell’allarme, avrebbero individuato i documenti dell’uomo nei pressi del luogo del ritrovamento.

Massimo Frau scomparso un anno fa: drammatica svolta a Fluminimaggiore

Al caso del 52enne scomparso in Sardegna, Massimo Frau, Chi l’ha visto? aveva dedicato una scheda e alcuni servizi per contribuire alle ricerche. A lungo inquirenti e volontari avrebbero provato a trovare una traccia che portasse al 52enne, sparito misteriosamente dalla sua casa di Fluminimaggiore il 2 gennaio 2022, ma senza esito. Poche ore fa sarebbe arrivato il drammatico epilogo: i resti di Massimo Frau sarebbero stati individuati in una zona impervia nelle campagne circostanti il paese, accanto al corpo documenti riconducibili all’identità della vittima.

A scoprire gli effetti personali di Massimo Frau nei pressi del luogo del ritrovamento sarebbero stati i carabinieri, intervenuti sul posto dopo l’allarme ricevuto sulla presenza di un corpo. “Condoglianze ai familiari che avevano lanciato appelli per lui a Chi l’ha visto?“, si legge sul sito web della trasmissione di Federica Sciarelli che ha dato conto della tragica svolta sulla vicenda di Massimo Frau. Stando alle prime informazioni trapelate sul ritrovamento, a farlo sarebbero stati alcuni cacciatori e subito sarebbe scattata la segnalazione alle autorità. Per chiarire le cause del decesso sarà necessaria l’autopsia, già disposta.











