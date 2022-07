Massimo Frau, 52enne scomparso da Fluminimaggiore/ “Strane ricerche dal cellulare…”

Non è ancora stato ritrovato Massimo Frau, 62enne di Fluminimaggiore scomparso il 2 gennaio scorso dal piccolo paesino della provincia di Carbonia-Iglesias. Ma c’è un importante novità che potrebbe aprire importanti scenari. L’ha svelata Chi l’ha visto?, spiegando che cinque giorni dopo la scomparsa dell’uomo qualcuno ha utilizzato il suo cellulare, mai ritrovato, per guardare su YouTube una serie cinese e dell’altro. Ma il telefono risultava spento alcuni giorni prima. “È strana la visione di un video in lingua straniera con sottotitoli stranieri. Non so cosa potesse capire e perché potesse guardarlo”, commenta Eleonora, nipote di Massimo Frau. Ma due sono gli spunti importanti: “Qualcuno aveva il suo cellulare o disponeva delle credenziali per usare Google Account”. Ma da quel dispositivo sono state effettuate anche altre ricerche, come scoperto dall’amico Emanuele, che ha analizzato l’account di Google. “Dà la possibilità di selezionare il dispositivo da cui si sta facendo la ricerca e indica che era dal suo telefono”.

Non si può escludere che sia stato usato il telefono di Massimo Frau, ma poi è stato completamente disconnesso dall’account Google; quindi, quelle tracce informatiche sono andate perse. Comunque, le ricerche erano state localizzate all’interno del Paese, ma comunque in un ampio raggio, quindi a Fluminimaggiore. “Mettiamo il caso che l’accesso l’abbia fatto lui da qui, allora dove era in quei giorni? Ma hanno detto di aver setacciato ovunque. Allora qualcuno lo sta aiutando”.

MASSIMO FRAU SCOMPARSO: “FORSE STA CERCANDO SUA FIGLIA?”

Un altro problema è che Massimo Frau non è autosufficiente. È considerato, infatti, un soggetto a rischio, in quanto non in grado di intendere e di volere. “Ha una realtà distorta, non la percepisce come noi. Ha un mondo diverso nella sua testa”, spiega la nipote. Per questo è stato seguito da una casa-famiglia e da alcuni anni gli era stata assegnata un’abitazione, venendo affiancato però da una badante assegnata dal Comune di Fluminimaggiore. Durante il giorno non si separava mai da una ricetrasmittente, perché gli piaceva provare a mettersi in contatto con chi non conosceva giocando tra le frequenze. Nel passato di Massimo Frau c’è il dramma per la sottrazione di una figlia che è stata data in adozione. In paese ritengono che sia scappato per cercare la figlia che nel frattempo sia diventata maggiorenne. “Ha saputo qualcosa? Qualcuno gli ha detto dove potrebbe essere sua figlia? Noi non lo sappiamo”. Un suo conoscente si dice certo di averlo incrociato su una statale a 5 chilometri da Fluminimaggiore e di essere stato salutato da lui. Tra le ricerche ci sono pure alcune località, ad esempio come arrivare ad Orosei. Ma la sua scarsa dimestichezza con i sistemi informatici pone dei dubbi.

