Massimo Galli/ “Rischio riaperture calcolato male. Sistema colori? Non ha funzionato”

Massimo Galli contro le riaperture previste dal governo. Intervenuto ai microfoni di Otto e mezzo, l’infettivologo del Sacco di Milano ha commentato così le parole del premier Mario Draghi, di un «rischio calcolato»: «E’ un rischio calcolato male: abbiamo ancora più di 500 mila ufficiali casi di infezione in atto, di persone positive. Ciò vuol dire averne il doppio: non possono essere molti più di così, ci saranno sfuggite molte persone».

Ordinanze Speranza: colori regioni/ Puglia e Valle d'Aosta zona rossa fino 30 aprile

Massimo Galli ha aggiunto: «Alla fine del lockdown di maggio scorso ce n’erano meno di 100 mila ufficiali, ma quelli reali erano almeno 400 mila. Abbiamo fatto 23 dosi e mezzo per 100 abitanti di vaccino, abbiamo ancora una importantissima parte di 70enni, 80enni e 90enni non ancora vaccinate. La Gran Bretagna ha chiuso per un periodo lungo e duramente, e loro hanno 41 milioni di dosi fatte, ovvero 60 dosi per 100 persone. Boris Johnson non è certo un non conservatore, ma ha espresso in modo chiaro che riaprono per necessità economiche ma anche che prevedono morti, casi e difficoltà».

Giulio Tremonti/ "In Italia violata la Costituzione. Vaccini? Troppa propaganda"

MASSIMO GALLI: “SISTEMA A COLORI NON HA FUNZIONATO”

«Il sistema a colori non ha funzionato, è evidente: basti pensare all’esempio della Sardegna», ha evidenziato Massimo Galli nel corso del suo intervento: «In una condizione di questo genere, mi sembra abbastanza scontato che, anziché continuare a vedere una flessione appena accennata, finiremo per avere il processo esattamente opposto. A meno che non si riesca a vaccinare tanta gente da metterci in sicurezza, ma non mi sembra il caso in questo momento». Infine, Massimo Galli ha commentato così l’ipotesi dell’80% di vaccinati per l’autunno: «Da qua all’autunno, considerando le varianti, il rischio calcolato ci porta davanti a calcolare una quasi certezza di trovarci di nuovi nei guai con nuove chiusure».

LEGGI ANCHE:

Cosa succede senza vaccinazioni/ “Più varianti, nuovi morti e restrizioni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA