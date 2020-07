Massimo Giannini/ Video: “Esiste un Ordine Mondiale e Salvini era una minaccia”

«Uno dei fattori fondamentale che spinge questo Governo a nascere è la tutela e l’esigenza di preservare un Ordine mondiale: diciamolo chiaramente, un Ordine mondiale c’è ed esiste»: così Massimo Giannini nel corso del suo intervento nella puntata di In onda di ieri, martedì 29 luglio 2020. Il direttore de La Stampa ha scatenato il dibattito sui social network, parlando apertamente in un presunto Ordine mondiale costituito da «esecrate élite e tecnocrati», per il quale Matteo Salvini era una minaccia: «Non sto dicendo che fosse una minaccia democratica, lo era per l’Italia e un po’ meno per l’Europa. Ma per l’Europa era una minaccia perché metteva in discussione tutta una serie di certezze acquisite e conquistate nei decenni». Giannini ha poi messo in risalto: «Tutto quello che rappresenta come una minaccia all’ordine costituito viene guardato da cancellerie e tecnostrutture con qualche preoccupazione».

VIDEO, MASSIMO GIANNINI: “SALVINI MINACCIA PER ORDINE MONDIALE”

Come dicevamo, le dichiarazioni di Massimo Giannini su un presunto Ordine mondiale hanno sollevato un polverone. Le parole del direttore de La Stampa hanno trovato la pronta presa di posizione di numerosi esponenti politici, a partire da Daniela Santanchè, esponente di spicco di Fratelli d’Italia: «Parole preoccupanti quelle di Massimo Giannini, direttore de La Stampa. Davvero il governo nasce per tutelare le élites e i tecnocrati?? Da far tremare le vene e i polsi…». Così, invece, il leghista Alberto Bagnai: «Voi avete tutti sottovalutato le conseguenze del lasciar dire impunemente menzogne come quella del debito della Grecia al 300% (con l’avallo dell’AGCOM montiana). Il delirio di onnipotenza è conseguenza naturale della certezza di impunità». Qui di seguito il video dell’intervento del giornalista a In onda

Che siate di destra, di sinistra, di centro o anarchici, se credete alla democrazia, queste parole non possono che farvi rabbrividire. Non le pronuncia un ubriacone al bar sport ma un autorevole direttore. pic.twitter.com/f4cl3Wy8kF — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) July 29, 2020





