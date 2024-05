Massimo Giletti, chi è la fidanzata?/ “Pronto a matrimonio e figli”: top secret sull’identità della donna

Chi è la fidanzata di Massimo Giletti?

Massimo Giletti ha una fidanzata, ma la sua identità resta top secret. Sempre molto schivo e riservato, Massimo Giletti sta proteggendo la propria vita privata anche se, recentemente, ha ammesso di avere un nuovo amore nella propria vita e di pensare anche ad un futuro di coppia con matrimonio e figli. Dopo anni da single incallito con una serie di flirt che gli sono stati attribuiti, Massimo Giletti sembrerebbe aver trovato pace nella propria vita privata avendo trovato accanto una donna con cui costruire una famiglia. “Nella mia vita c’è una presenza importante a cui tengo molto”, ha detto il conduttore in una lunga intervista al settimanale Gente mettendo a nudo i propri sentimenti.

“Una volta ero chiuso a questa cosa, ora no: anche all’idea del matrimonio ora sono aperto”, ha aggiunto ancora Giletti che, forse per la prima volta, è aperto all’idea di sposarsi e formare una famiglia.

Massimo Giletti e la fidanzata top secret

Massimo Giletti, pur essendo un personaggio pubblico, spesso esposto al gossip, ha scelto di proteggere la persona con cui attualmente divide la propria vita. “Non è detto che io sia solo, ho semplicemente tutelato chi c’è” – ha detto il conduttore che ha poi aggiunto – “Nella mia vita c’è qualcuno e me lo tengo stretto, ma non ho mai raccontato la mia vita privata. Non ne parlo volentieri”.

Sereno, felice e innamorato, Massimo Giletti, nel suo futuro, non esclude anche di poter costruire una famiglia con la persona che ha attualmente accanto: “Mai dire mai, nella vita. Anche persone come me andando avanti sentono nella propria mente emozioni diverse. Una volta ero chiuso a questa cosa, ora no: anche all’idea del matrimonio ora sono aperto”.











