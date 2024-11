LA RIVELAZIONE CHOC DI GILETTI

Chi è il calciatore di Milan o Inter che in un video è ripreso mentre aggredisce una ragazza? Se lo chiedono i tifosi, e non solo, dopo le rivelazioni fatte da Massimo Giletti nel corso della trasmissione “Lo stato delle cose” su Rai 3.

Il conduttore ha affermato di avere un filmato che farebbe finire nei guai un giocatore, di cui non fornisce l’identità, di uno dei due club di Milano, senza neppure precisare quale. Il giornalista si è limitato a descrivere il contenuto di quel video senza fornire indizi per risalire al nome, precisando però che sarebbe un giocatore molto famoso. Nonostante ciò, sui social e in Rete è partita subito la caccia all’identità di questo giocatore, di cui al momento però non si sa nulla. Per il momento, visto che il giornalista ha promesso che approfondirà la questione, che dunque è tutt’altro che chiusa.

Patronati Cgil all'estero, Giletti svela che si fanno pagare per servizi gratis/ Trucchi per avere più fondi

Comunque, questo calciatore avrebbe aggredito fisicamente una donna nel privé di un famoso locale meneghino. Il video in questione è arrivato alla redazione di Giletti, secondo cui si vede proprio tutto e l’aggressione non sarebbe confutabile. Per quanto riguarda il calciatore, aggiunge che si trovava in una condizione “confusionale“.

Massimo Giletti: “Sono pronto ad avere una famiglia”/ “La malattia di mamma? Non può più parlare, però…”

“IMMAGINI SONO MOLTO PESANTI…”

Stando alla ricostruzione fornita da Massimo Giletti, questo calciatore di Milan o Inter avrebbe aggredito una prima volta la ragazza, che per questo finisce a terra. Dopo averla sollevata, l’avrebbe nuovamente colpita. Il filmato prosegue mostrando il giocatore che rompe anche un muro e altri oggetti all’interno del locale di Milano.

Il conduttore ha poi citato l’iniziativa della Lega di Serie A lanciata per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a cui hanno partecipato giocatori e allenatori nel weekend, per segnalare che ovviamente non si fermerà su questa vicenda, ma andrà avanti, anche perché non ci si può mettere un simbolo rosso sul viso e poi rendersi autori di questi comportamenti, il commento del conduttore.

Massimo Giletti e Sofia Goggia paparazzati insieme a Roma/ Prosegue la loro amicizia speciale: lo scoop bomba

Sempre in merito al video in questione, Giletti ha parlato di “immagini molto pesanti” e che porterà avanti il suo lavoro per poterle mostrare. Attualmente la decisione è stata quella di non mostrarle per poter effettuare ulteriori approfondimenti.