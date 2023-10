Massimo Giletti torna in Rai/ L’annuncio dell’ad Sergio: “Arriverà a gennaio”

Dopo le voci circolate nelle ultime settimane, in particolare dopo l’addio a La7, è arrivata l’ufficialità: Massimo Giletti torna in Rai. La conferma è arrivata direttamente dall’amministratore delegato della televisione di Stato, Roberto Sergio. “Rai, Mediaset e La7 si stanno ‘scambiando un po’ di persone: da noi è arrivata Caterina Balivo, c’è Nunzia De Girolamo e nel prossimo anno arriverà Massimo Giletti, che oggi ha fatto un video divertente dicendo ‘riparto da zero’, una battuta che significa che sta per arrivare. Nel prossimo anno avremo Giletti”, le sue parole nel corso dell’evento ‘Ceo for Life’. Sergio ha aggiunto: “C’è uno scambio continuo, chi se ne è andato lo ha fatto per scelta, chi per scelta professionale chi per scelta economica: ma poi non si può dire che l’azienda ti manda via o ti avrebbe condizionato se fossi rimasto… Nessuna autocensura da parte della Rai”.

Massimo Giletti torna in Rai

L’ulteriore conferma è arrivata dallo stesso Giletti. Il volto di “Non è l’arena” ha ironizzato sul suo ritorno in Rai tramite uno spot per Fiorello vestito da operaio: “Il direttore generale mi aveva detto: `Guarda che se vuoi tornare in Rai per noi ottimo, porte aperte, solo che devi fare un passo indietro, devi ripartire dal basso´. Va bene, nessun problema”. Nel video pubblicato sul profilo Instagram di Fiorello, Giletti è impegnato a montare lo studio del programma di Viva Rai2! al Foro Italico a Roma: “Poi ci si mette Fiorello che mi dice: `Ti do una mano Massimo, ti do una mano io´ …ecco, ma iniziare dal basso per ricostruire il glass di Viva Rai2! me lo potevi risparmiare, anche se mi fa piacere – aggiunge Giletti -. Hai capito Fiore? Il glass di Viva Rai2 costruito anche da Giletti, 6 novembre, ciao!”.

