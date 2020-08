Massimo Giuliani e Rosaria Ralli/ Ballerini ne “Il barone e il servitore”

Massimo Giuliani e Rosaria Ralli sono i protagonisti della nuova puntata di Techetechetè in onda oggi, sabato 22 agosto 2020 su Raiuno. Il programma di video-frammenti, diventato oramai appuntamento fisso per milioni di telespettatori, questa sera è pronto a celebrare il grande varietà italiano con grandi nomi dello spettacolo come Sandra Mondaini, Raimondo Vianello, Rodolfo Laganà e anche Massimo Giuliani e Rosaria Ralli. I due sono stati i ballerini protagonisti de “Il barone e il servitore” andato in onda nel 1978 proprio sulle reti Rai. Una performance davvero esilarante e divertente quella portata in scena dalla sorella di Giovanna Ralli e dall’attore bambino di cinema e tv. Se su Rosaria Ralli sono davvero poche le informazioni, molto di più c’è da sapere su Giuliani. Classe 1951, Massimo Giuliani è nato a Roma e si fatto conoscere sin da bambino come attore recitazione in diversi progetti: da “Face in the Rain” del 1963, “I terribili 7” del 1963, senza contare tantissimi sceneggiati televisivi da “Avventure in IV B” del 1964 fino a “Il favoloso ’18” del 1965 condividendo il set con vere stelle dello spettacolo italiano come Roberto Chevalier e Loretta Goggi.

Massimo Giuliani e Rosaria Ralli: il loro “Il barone e il servitore” a Techetechetè

Il successo di Massimo Giuliani prosegue poi anche nei varietà televisivi dove prende parte a “Tante scuse” del 1974, “Di nuovo tante scuse” del 1975 e 1976 fino a “Noi… no!” in onda dal 1977 al 1978 accanto proprio a Raimondo Vianello. Non solo, Giuliani si fa conoscere nel 1976 anche per il gioco televisivo dedicato ai ragazzi dal titolo “Dedalo” e l’anno dopo per il programma “Il trucco c’è” sempre dedicato ai ragazzi. Dalla tv alla radio il passo è breve: così l’attore e comico approda a Rai Radio2 con il programma “Perché non parli?” dedicandosi anche al lavoro di doppiatore prestando la sua voce ad attori del calibro di Mel Gibson nel film “Il bounty”, John Belushi nel cult-movie “The Blues Brothers” e tanti altri. Tra i suoi successi anche il personaggio di Ciro nella serie cult “I ragazzi della 3ª C”. Successivamente decide di aprire con la moglie Tiziana Lattuca una società di doppiaggio dove lavora come dialoghista e direttore del doppiaggio. La sua voce è la voce di Bugs Bunny dal 1996 fino al 2006.



© RIPRODUZIONE RISERVATA