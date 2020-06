Massimo Gramellini/ “Cosa spinge un branco di umani ad accalcarsi?” (S’è fatta notte)

C’è anche il giornalista Massimo Gramellini tra gli ospiti di questa puntata di S’è Fatta Notte. A tu per tu con Maurizio Costanzo, la nota firma de Il Corriere si racconta in una lunga ed interessante intervista. Tanti i temi sul tavolo: dall’attualità ad una carriera ricca di soddisfazioni e aneddoti. In questi ultimi giorni il giornalista è tornato a farsi sentire col suo consueto editoriale, grazie al quale ha posto l’attenzione sui festeggiamenti dei tifosi del Napoli, che si sono riversati in piazza per celebrare la storica vittoria ottenuta in Coppa Italia. “Che cosa potrebbe spingere un branco di umani a uscire di casa e accalcarsi nelle strade, in barba ai divieti e persino al richiamo della paura? È questa la domanda alla base dell’esperimento scientifico in corso dall’inizio dell’anno sul nostro pianeta”, scrive Massimo Gramellini nel suo articolo.

Massimo Gramellini, la carriera

Sono molto gli spunti di riflessioni che si possono trarre dalla sua elegante penna, che mette in evidenza tematiche certamente discusse e che dividono l’opinione pubblica. La sua partecipazione a S’è Fatta Notte si profila dunque colma di temi interessanti, ma anche di aneddoti personali. Possibile che Maurizio Costanzo decida di fare un salto indietro nella carriera del giornalista, che stando alla sua biografia, nel 1985, interrompe la frequentazione presso l’Università di Torino per intraprendere una collaborazione con la redazione torinese del Corriere dello Sport – Stadio. Le evoluzioni in carriera per Massimo Gramellini sono molteplici, così come i suoi pezzi e le sue pubblicazioni di saggi riguardanti la società e la politica italiana. Proprio sull’attuale società e sulla politica Massimo Gramellini è chiamato ad esprimersi questa sera, con la sua solita pungente eleganza.



