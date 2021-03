Massimo Leosini, marito Franca Leosini/ Lei: “ho lasciato un altro per lui”

Massimo Leosini è il marito di Franca Leosini, la conduttrice di “Storie Maledette”. Un grande amore quello che lega la giornalista all’uomo della sua vita anche se i due vivono una relazione a distanza. Proprio così: la giornalista e conduttrice, infatti, vive a Roma, mentre il marito con le due figlie a Napoli. Un matrimonio felice, nonostante la distanza, come ha raccontato più volte l’amatissima conduttrice televisiva considerata una vera e propria icona per il mondo gay e non solo. Certo le difficoltà non sono mancate visto che un matrimonio a distanza è fatto di rinunce, ma in diverse occasioni la Leosini non ha fatto segreto che i sacrifici sono alla base di un rapporto d’amore lungo e profondo come quello che vive con il suo amatissimo compagno. Per motivi di lavoro, infatti, la Leosini vive a Roma, mentre il marito vive a Napoli, città a cui la giornalista è profondamente legata.

Franca Leosini: “per mio marito Massimo Leosini faccio le polpette”

Franca Leosini e il marito Massimo Leosini sono innamorati e felici come il primo giorno. Durante un’intervista la conduttrice di “Storie Maledette” parlando proprio del compagno di vita ha rivelato: “per lui che io faccia le polpette o le storie maledette non fa differenza”. Ma chi è Massimo Leosini? Sull’uomo legato sentimentalmente alla conduttrice e giornalista conosciamo davvero poco. Quello che possiamo dirvi è che è un uomo molto discreto e riservato proprio come la giornalista che ha sempre preferito tenere ben lontana la sua vita privata dai riflettori del mondo dello spettacolo. In pochissime occasioni la Leosini ha parlato del marito rivelando anche retroscena: “ho lasciato un altro per lui, ma la vita bisogna aver il coraggio di viverla a fondo”. Una cosa è certa: da più di 30 anni la coppia vive un grande amore a distanza, ma sempre l’uno accanto all’altro.



