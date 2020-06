Massimo Leosini, marito Franca/ “Per lui ho lasciato un altro ma…”

Pubblicità

Massimo Leosini è il marito di Franca Leosini che stasera torna in onda su Rai 3 con Storie Maledette. I due stanno insieme da molto tempo anche se vivono in due città diverse. L’uomo è a Napoli mentre lei a Roma, la donna su questo ha detto più volte che chi fa televisione deve avere accanto degli uomini molto pazienti. Ha poi specificato con ironia che quando si ha poco tempo per stare insieme, se ne ha anche poco per litigare. I due insieme hanno anche due splendide figlie che sono rimaste in Campania con l’uomo. Questi è del tutto disinteressato alla vita pubblica di Franca, tanto da farle dichiarare con grande soddisfazione: “Per lui che io faccia le polpette o le storie maledette non fa differenza“. Parole che fanno capire come l’amore tra i due sia assolutamente sincero.

Massimo Leosini, marito Franca: la vita privata lontana dalla tv

Di Massimo Leosini, marito di Franca Leosini, si sa davvero molto poco. Questo perché la giornalista ha sempre deciso di tenere separata la sua vita personale da quella pubblica. E’ così che cercando sul web non abbiamo nemmeno la possibilità di capire quando i due si sono sposati. Ma recentemente ha rivelato che stanno insieme da 30 anni. “Ho lasciato un altro per lui, ma la vita bisogna aver il coraggio di viverla a fondo“, ha dichiarato, come riportato dall’Ansa. La giornalista non è di certo l’unica che ha deciso di tenere alta la privacy sul suo compagno e sulle figlie. Lontana dai social e figlia del contatto diretto col pubblico ha così deciso di raccontare al pubblico le storie d’amore degli altri piuttosto che la sua anche perché per fortuna non ha le stesse evidenze nere di quelle che vedremo in tv già a partire da stasera su Rai 3.



