Massimo Leosini, marito Franca Leosini/ “Polpette o Storie maledette? Per lui….”

Massimo Leosini è il marito di Franca Leosini, la conduttrice di “Storie Maledette” che debutta su Rai3 col nuovo programma “Che fine ha fatto Baby Jane”. Un grande amore quello che lega la giornalista a questo uomo “misterioso” di cui si conoscono davvero pochissime informazioni. Quello che possiamo dirvi che la coppia è legata da circa 30 anni e che vivono a distanza: la Leosini, infatti, per motivi di lavoro vive a Roma, mentre il marito con le due figlie vive a Napoli. Nonostante la distanza e le difficoltà, la coppia è felicemente innamorata come ha raccontato proprio la conduttrice e giornalista in una intervista in cui si è sbottonata sulla sua vita privata.

L’incontro tra i due è avvenuto per caso ad una festa a Napoli: Massimo avvicina la bella Franca facendole dei complimenti sulle gambe. La risposta a tono da parte della Leosini non è mancata, ma tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine come ha raccontato la giornalista: “Fu amore. Ancora oggi lui fa la spola tra Napoli e Roma. Qualche volta mi raggiunge qui solo per guardare insieme a me la trasmissione, la domenica sera…”.

Chi è Massimo Leosini, marito di Franca Leosini

Franca Leosini e il marito Massimo Leosini sono innamorati e felici come il primo giorno. Durante un’intervista la conduttrice di “Storie Maledette” parlando proprio del compagno di vita ha rivelato: “per lui che io faccia le polpette o le storie maledette non fa differenza”. Ma chi è Massimo Leosini? Sono davvero pochissime le informazioni in nostro possesso sull’uomo che da 30 anni condivide la sua vita con la Leosini.

Di certo sappiamo che Massimo è un molto discreto e riservato proprio come la moglie che ha sempre lasciato la sua vita privata e sentimentale ben lontane dal mondo del gossip. In rarissime occasioni la Leosini ha parlato del marito rivelando anche retroscena: “ho lasciato un altro per lui, ma la vita bisogna aver il coraggio di viverla a fondo”. Una cosa è certa: da più di 30 anni la coppia vive un grande amore a distanza, ma sempre l’uno accanto all’altro.

