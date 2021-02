Massimo Lopez in sedia a rotelle su Rai1/ Problema al piede: “Come fanno i disabili?”

Massimo Lopez è stato l’ospite della puntata del 23 febbraio della trasmissione “Ti sento” su Rai2, condotta da Pierluigi Diaco. Il noto attore e comico si è presentato in studio seduto su una sedia a rotelle, allarmando tutti i fan. In realtà è una condizione momentanea dovuta ad un intervento chirurgico subito a un piede. Eppure proprio questa condizione è stata oggetto, nel corso dell’intervista, di una lunga riflessione.

Massimo Lopez ha infatti sottolineato la difficoltà di stare in sedia a rotelle per la serie di ostacoli trovati nella vita di tutti i giorni. “Mi domando come fanno le persone disabili. – ha subito ammesso – Devono dipendere ancora di più dagli altri, io ho avuto difficoltà anche a casa mia solo per l ascensore, la sedia a rotelle non entra”, ha sottolineato.

Massimo Lopez sulla sedia a rotelle: “Ho visto un mondo diverso”

Massimo Lopez sta sperimentando in prima persona cosa significa stare in sedia a rotelle e, ospite di Pierluigi Diaco su Rai1, ammette di aver fatto i conti con realtà complicate, rendendosi conto di quante a quali siano le difficoltà di vivere in tale condizione. Ripartendo proprio dalla sua abitazione, ha ammesso: ”È una casa moderna ma manca la rampa per la discesa, ci sono solo i gradini; poi esci e trovi i sampietrini, le macchine parcheggiate male che non ti fanno passare, una difficoltà continua. – infine l’attore ha confessato di aver fatto i conti con una realtà sconosciuta – Ho visto un mondo completamente diverso rispetto a prima”.



