Massimo Lopez “trascinato” sul palco da Tullio Solenghi/ Piede rotto: “Il carretto..”

Va in scena un’esilarante scenetta in diretta su Rai 1 all’inizio della nuova puntata di Canzone Segreta. Romina Power è la prima ospite e riceve una bellissima sorpresa da Tullio Solenghi e Massimo Lopez. I due dedicano all’amica alcune canzoni della storia della musica italiana poi, finita l’esibizione e lasciato spazio all’ingresso di Nino Buonocore per l’ultima dedica. Infine, tornano sul palco per i saluti ma l’ingresso in scena è molto particolare: Tullio Solenghi infatti trascina una pedana sulla quale c’è Massimo Lopez seduto ma con un piede all’aria. “Questo è il mio cavallo” scherza Lopez, trascinato di peso sul palco a causa dell’infortunio al piede. L’attore e comico ha infatti un piede rotto e solo qualche settimana fa si è presentato nel corso di un’intervista con Pierluigi Diaco sulla sedia a rotelle proprio a causa dell’infortunio. Oggi “Sono su un carretto” scherza Lopez su Rai 1, indicando Tullio come “Un cavallo di razza!” Il momento toccante diventa dunque un momento particolarmente divertente.

